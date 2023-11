Ile Maurice: Accumulation d'eau dans l'Ouest hier - «Rien d'alarmant»

Bien que l'avis de veille de fortes pluies ait été levé, hier en début d'après-midi, certaines régions de l'Ouest, à savoir La Gaulette et Coteau-Raffin, ont connu des averses momentanées, causant des accumulations d'eau. «Mais il n'y a rien d'alarmant», a rassuré le National Disaster Risk Reduction and Management Centre. D'expliquer, hier en fin d'après-midi, que tout était sous contrôle et que toutes les routes de l'Ouest étaient praticables.

Pour ce qui est de la météo aujourd'hui, il y aura des périodes nuageuses avec des averses surtout au Nord, à l'Est et sur le Plateau central, et localement modérées ce matin. Mais le soleil devrait pointer son nez en début d'après-midi sur plusieurs parties de l'île. Toutefois, dans le Sud-Ouest, des développements nuageux temporaires sont attendus dans la journée.