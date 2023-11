Afrique: Conférence économique saoudo-arabo-africaine - 14 nouveaux accords de prêt au développement au profit de 12 pays africains

Les travaux de la conférence économique arabo-saoudo-africaine ont débuté, le 9 novembre 2023, à Riyadh, au Royaume d'Arabie Saoudite. Lors de cette rencontre, le Fonds saoudien pour le développement a signé 14 nouveaux accords de prêts au développement avec des ministres de 12 pays africains, d'une valeur de plus de 2 milliards de riyals saoudiens.

Le Directeur général du Fonds saoudien pour le développement, M. Sultan ben Abdulrahman Al-Murshid, a signé 14 nouveaux accords de prêts au développement avec des ministres de 12 pays africains, d'une valeur de plus de deux milliards de riyals saoudiens, pour financer des projets de développement dans les secteurs de la santé, de l'eau, de l'éducation, des transports, des communications et de l'énergie. Les pays bénéficiaires sont le Burkina, le Bénin, le Burundi, le Cap-Vert, la Guinée, le Malawi, la Mozambique, le Niger, le Rwanda, la Sierra Leone, la Tanzanie, et l'Angola.

Ces accords de développement portent notamment sur l'appui au projet de construction et d'équipement d'écoles secondaires pour les filles dans plusieurs régions du Niger d'une valeur de 105 millions de riyals, le projet d'hôpital régional du Manga (phase II) au Burkina Faso d'une valeur de 63,75 millions de riyals, le projet de construction d'une Ecole Supérieure de Formation des enseignants et de l'Ecole Secondaire Scientifique au Bénin d'une valeur de 150 millions de riyals, le projet de construction et d'équipement d'un hôpital de référence pour la mère et l'enfant en Guinée d'une valeur de 281,25 millions de riyals et le projet de construction et d'équipement de l'Hôpital de Référence de Riyad en Sierra Leone d'une valeur de 187,5 millions de riyals, le projet de réhabilitation de l'hôpital universitaire du Roi Khalid à Bujumbura, Burundi d'une valeur de 187,5, le projet de construction et de réhabilitation de la route (Manguchi-Makanjera) au Malawi d'une valeur de 75 millions de riyals, le projet de ligne d'électricité entre les villes de Benako et Kayaka en Tanzanie d'une valeur de 48,75 millions de riyals et le projet de remise en valeur et de viabilisation des bassins hydrographiques dans les îles de Santiago, Sant Antau et Boavista au Cap-Vert d'une valeur de 63,75 millions de riyals, le projet d'extension des réseaux de transport et de distribution d'eau dans l'est de la capitale Kigali au Rwanda, d'une valeur de 75 millions de riyals et le projet de développement de la zone industrielle de Catumbela en Angola d'une valeur de 375 millions de riyals.

Le Directeur Général a également signé un mémorandum d'entente avec le directeur Général de la Société Financière africaine (SFA), M. Samila Zubero. Ce mémorandum permettra au Fonds Saoudien du Développent de coopérer avec la SFA pour ouvrir des horizons de développement en finançant des projets d'infrastructure dans plusieurs pays du continent africain.

Ces accords, dit-il, reflètent la volonté du Fonds saoudien pour le développement d'aider les pays en voie du développement à surmonter les défis économiques et du développement et ils reflètent également l'importance de la coopération et de la solidarité internationales pour atteindre les ODD, en apportant un soutien aux projets et programmes du développement dans les secteurs des infrastructures sociales et des secteurs de base. Les différentes parties s'accordent à reconnaitre que ces accords ont un impact positif sur la vie de millions de bénéficiaires par l'amélioration des conditions de vie, la création de nombreuses opportunités d'emploi et le développement dans le domaine du renforcement des connaissances et des capacités.

En somme ces accords contribuent à la réalisation des ODD, à l'éradication de la pauvreté, à la promotion de la santé et du bien-être, à l'accès à une éducation de qualité, à l'égalité des sexes, à la fourniture de l'eau potable et de l'assainissement, à la promotion du travail décent et de la croissance économique, au soutien de l'industrie et de l'innovation, et à la réduction des inégalités, en vue de créer des villes et des communautés durables.

« Le soutien et le financement du Fonds saoudien pour le développement dans le cadre de ces accords proviennent de l'étroit partenariat de développement avec les pays africains, vieux d'environ 49 ans. Ces accords constituent une étape vitale pour soutenir la croissance et la prospérité du continent africain, en stimulant les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'eau, des transports, etc.», a déclaré le PDG M. Sultan Al-Murshid.

En rappel, depuis 1975 le Fonds saoudien pour le développement depuis plus de 800 projets et programmes de développement dans plus de 100 pays en développement à travers le monde, d'une valeur totale d'environ 20 milliards de dollars. En Afrique c'est plus de 400 projets et programmes de développement dans 46 pays d'une valeur de plus de 10,7 milliards de dollars en fin 2022.