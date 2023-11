Congo-Kinshasa: Comment les combats affectent des centres de santé comme celui de Kanyaruchinya

Dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC), les lignes de front se rapprochent de Goma, la capitale du Nord-Kivu. Depuis plus de deux semaines, les rebelles du M23 affrontent l'armée congolaise alliée à des groupes pro-gouvernementaux notamment autour de Kibumba, une localité située à une vingtaine de kilomètres de Goma. À proximité des combats se trouvent pourtant plusieurs camps de déplacés, des écoles ou encore des centres de santé, dont celui de Kanyaruchinya. Reportage.

Une vingtaine de personnes, essentiellement des femmes et des enfants, attendent le soignant dans le couloir. Tous sont des déplacés et ont fui les combats dans leurs villages. Des combats qui les ont rattrapés jusqu'ici, à proximité du centre de santé de Kanyaruchinya, dans l'Est de la RDC, où des groupes progouvernementaux appelés Wazalendo se sont affrontés il y a quelques jours : « C'est de l'autre côté du centre de santé. »

Justin Mbuya est responsable médical pour Médecins sans frontières, une ONG qui appuie le centre. Il décrit une augmentation du nombre de patients en octobre : « Il y a aussi des traumas par balles qu'on a reçus au niveau du centre de santé. Et il y a aussi des victimes de violences sexuelles, parfois c'est quand il y a eu des affrontements entre des groupes armés ou parfois en route quand ils sont en train de venir en train de fuir. »

Dans la cour du centre de santé, le générateur tourne pour fournir de l'électricité. Une ligne de tension a à nouveau été touchée dans des bombardements mercredi et a coupé le courant pour une grande partie de Goma et ses environs. Sans électricité, les machines pour pomper l'eau ne fonctionnent plus, regrette Graham Inglis, coordinateur de MSF : « En termes d'approvisionnement d'eau, on devait chercher des solutions de "water trucking" [1], surtout dans une crise de choléra où on a besoin d'énormément d'eau ».

Les hôpitaux de référence sont eux aussi touchés par les coupures. Leurs générateurs sont parfois défectueux et certaines opérations se déroulent dans le noir.

[1] Transport d'eau d'urgence par camion.