Afrique: Présentation du match entre le SC Casablanca et les JKT Queens

Première rencontre entre JKT Queens et le SC Casablanca mais deuxième rencontre entre les clubs marocains et les clubs tanzaniens en phase finale. Lors des précédents affrontements au cours de la phase finale de 2022, l'AS Far a battu Simba Queens 1-0 dans le premier match de groupe.

En plus de l'affrontement entre l'AS Far et Simba Queens, l'autre opposition entre les équipes d'Afrique du Nord et de l'Est, a vu l'AS Far s'incliner 2-0 lors de son deuxième match de groupe en 2021 contre l'équipe kényane de Vihiga Queens.

Les trois matchs précédents entre les équipes d'Afrique de l'Est et d'Afrique du Nord ont produit un vainqueur. Et dans tous ces matchs, seule l'équipe gagnante a réussi à marquer.

SC Casablanca

SC Casablanca, deuxième représentant du Maroc dans cette phase finale a commencé par un match nul 1-1 contre l'Atlético FC d'Abidjan, avant de perdre la deuxième rencontre contre les filles de Mameloldi Sundowns (1-0 ).

Si SC Casablanca ne parvient pas à s'imposer, elle sera la première équipe marocaine à quitter la phase finale sans avoir gagné un seul match. Elle deviendra également la deuxième équipe nord-africaine à disputer trois matchs de groupe sans victoire. Tout comme l'équipe égyptienne de Wadi Degla qui a perdu ses trois matchs de groupe en 2022.

%

Dans le passé, Wadi Degla a remporté au moins une victoire en 2022. Et l'AS Far a gagné un match à chacune de ses deux participations précédentes.

Dans les rangs de SC Casablanca, 7 joueurs ont commencé et terminé leurs deux matchs. L'équipe marocaine a utilisé un total de 16 joueuses au cours de ses deux matchs. Il s'agit entre autres, d'Imane Abdelahad, Laila Dahrouch, Agueissa Diarra, Meryem Hajri, NGuessan Nadège Koffi, Chaymaa Mourtaji, Aicha Samake.

La gardienne du SC Casablanca, Imane Abdelahad, a réalisé le plus grand nombre d'arrêts de toutes les gardiennes de but de la compétition avant la troisième journée. Elle a réalisé au total 11 arrêts en deux matchs. Abdelahad a réussi quatre arrêts dans le match contre Sundowns sur cinq tirs cadrés.

Lors de sa défaite contre Sundowns SC, Casablanca a effectué 112 passes précises, contre 429 pour ses adversaires. Lors de sa défaite contre Sundowns, SC Casablanca a fait face à 15 tirs au but.

Contre Sundowns, l'équipe marocaine n'a eu que 28,6% de possession de balle.

Lors des tournois précédents, l'équipe marocaine a atteint au moins les demi-finales, mais si elle perd, elle deviendra la première équipe marocaine à sortir avant le dernier carré.

JKT Queens

JKT est la première équipe d'Afrique de l'Est à avoir gagné un match en phase finale après avoir été menée au score. L'équipe a remonté un but pour s'imposer 2-1 contre l'Atlético FC d'Abidjan lors du match d'ouverture.

C'est la première équipe tanzanienne à remporter un match contre une équipe du pays hôte de la Ligue des champions, après sa victoire contre l'Atlético. Auparavant, Simba Queens avait perdu devant l'AS Far (1-0) en phase de groupes en 2022.

Winfrida Hubert Gerald a marqué le premier but de JKT Queens lors de la phase finale de cette 3e édition lorsqu'elle a égalisé à 1-1 lors de sa victoire 2-1 sur les Ivoiriennes à Korhogo. Alia Salum a marqué leur second but.

Une victoire de JKT Queens lui permettra d'atteindre les demi-finales. L'équipe rejoindra alors Simba Queens qui a terminé quatrièmes de l'édition 2022.

Lors de son dernier match en 2022, Simba Queens, la formation rivale des Tanzaniennes de JKT, a battu l'équipe zambienne des Green Buffaloes pour se qualifier pour la phase de groupes.

Les JKT Queens pourraient également atteindre le dernier carré si Sundowns ne perd pas contre l'Atlético FC d'Abidjan et parvient à faire match nul contre le SC Casablanca.

Lors de leur victoire contre l'Atlético, JKT Queens a eu sept tirs cadrés.

Lors de la victoire contre l'Atletico, Ester Gindulya a complété ses passes à 31, le plus grand nombre de toutes les joueuses du match.

Stumai Athumani de JKT Queens s'est créé cinq occasions dans la compétition jusqu'à présent, le plus grand nombre de toutes les joueuses.

La gardienne de but de JKT Najat Abass Idrissa a réalisé 5 arrêts sur six tirs lors de la victoire 2-1 contre l'Atlético d'Abidjan, le plus grand nombre qu'elle ait réalisé en un seul match jusqu'à présent. Lors de leur défaite lors du match d'ouverture contre Sundowns, elle n'a effectué qu'un seul arrêt.