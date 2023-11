Angola: L'aéroport Agostinho Neto donne une plus grande dignité aux passagers de la TAAG

Luanda — L'administrateur non exécutif de la TAAG, Rui Carreira, a déclaré vendredi, à Luanda, que l'Aéroport International Dr António Agostinho Neto apportera plus de dignité et de confort aux passagers de la compagnie nationale.

L'infrastructure a été inaugurée par le Président de la République, João Lourenço, en présence de 1.500 invités, à la veille de la célébration des 48 ans de l'indépendance nationale.

Dans la première phase, le nouvel aéroport fonctionnera avec une certification provisoire, car l'expérience en matière d'exploitation aéroportuaire n'est pas encore suffisante.

L'ouverture progressive de la nouvelle infrastructure a lieu pour des raisons de sécurité, de tests, de certification et de formation du personnel, pour évaluer la demande réelle, des procédures qui permettent de minimiser les risques et d'assurer une transition en douceur vers une exploitation complète.

La nouvelle infrastructure aéroportuaire occupe une superficie de 1 324 hectares, avec une capacité de 15 millions de passagers et un volume de fret de 130 000 tonnes par an.

Doté de deux pistes doubles, l'aéroport est prêt à recevoir, entre autres, des avions des types B747 et A380, ce dernier étant considéré aujourd'hui comme le plus gros avion commercial.

La piste sud (la plus grande), qui mesure quatre mille mètres sur 60 mètres de large, a reçu, en juin 2022, le premier vol expérimental d'un avion de type Boeing 777 de la compagnie nationale - TAAG.

%

Outre les deux pistes, l'AIAAN dispose également de 31 voies, dont 19 pour les services internationaux et 11 pour les services nationaux, ainsi que de 9 tapis roulants pour le stockage des bagages, dont six sont dédiés aux vols internationaux.

L'infrastructure comprend 26 agences du Service de Migration et des Etrangers (SME), un parking pour 1.710 véhicules, ainsi qu'un espace réservé aux commerces, sur une superficie de 1.825 mètres carrés.

Il dispose également de 22 salons VIP, d'une clinique et d'un centre de premiers secours rattaché au terminal passagers, en plus d'envisager la construction d'une ville aéroportuaire de toutes pièces, qui couvrira une superficie totale de 75 km2.

Rui Carreira, qui parlait à l'Angop, a souligné que la TAAG bénéficie également d'une nouvelle "Base Aérienne", qui l'aidera à réaliser son projet de faire de Luanda un HUB régional.

« L'inauguration de l'aéroport Dr. António Agostinho Neto est une étape très importante dans notre histoire. Nous allons évoluer du déjà petit aéroport 4 de Fevereiro vers une grande unité qui donnera dignité et plus de confort à nos passagers (.....)", a-t-il exprimé.

Il a affirmé que les aéroports ont un très grand effet multiplicateur, car ils génèrent des milliers d'emplois directs et des dizaines de milliers d'emplois indirects, une des grandes opportunités dont l'Angola doit profiter.

«Cependant, la TAAG, en particulier, en profitera pour augmenter son réseau de destinations et le nombre de vols car l'aéroport le permet. Nous voulons que d'autres aspects de l'économie s'alignent dans ce sens afin qu'ensemble ils puissent contribuer aux revenus du pays », a conclu Rui Carreira.

À cet égard, il a souligné que le tourisme devrait profiter de cette opportunité pour aider la TAAG à augmenter ses vols et le nombre de passagers et, avec cela, ses revenus.

Il a indiqué que la TAAG dispose d'une flotte actuelle d'au moins 15 avions, mais qu'elle a l'intention d'augmenter à moyen et long terme jusqu'à 50 avions, et les circonstances et les temps économiques détermineront comment et quand cela se produira, dans le cadre de son plan stratégique.

L'Administrateur non exécutif a expliqué que l'entreprise se prépare, sur le plan technique, humain, technologique et opérationnel, pour que lorsque l'aéroport s'ouvrira aux opérations des passagers, en 2024, il augmente le nombre de passagers.

"Nous n'avons pas encore en tête des quantités et des chiffres précis, et nous ne pouvons pas non plus faire de prévisions approximatives, mais nous travaillons pour atteindre cet objectif", a-t-il soutenu, précisant que la TAAG opérera avec tous les types d'avions qu'elle possède dans sa flotte.

Les itinéraires seront toujours les mêmes. Mais nous travaillerons à ouvrir de nouvelles voies qui nécessitent des recherches très approfondies et avec beaucoup de patience et d'intelligence aussi. Par conséquent, nous ne pensons pas encore à ouvrir de nouvelles routes.

MDS/VM/SB