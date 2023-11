Cote d'Ivoire: Des Rencontres internationales de la marionnette de plus en plus ouvertes aux femmes

En Côte d'Ivoire, les troisièmes Rencontres internationales de la Marionnette d'Abatta ont débuté ce 9 novembre 2023, dans la commune de Bingerville. Au menu, pendant trois jours : spectacles de rue, danses, cirques et spectacles de marionnettes. Des compagnies du Bénin, du Mali, de la Guinée, de Belgique et de France se produisent. Reportage durant ce festival qui s'ouvre de plus en plus aux femmes.

Dans les ruelles du village d'Abatta, deux personnages montés sur des échasses surnommés « Prince élu » drainent une foule d'enfants en uniforme marron, tout juste sorti de classe. À leurs côtés, sept marionnettes géantes déambulent dans les rues : elles mesurent six mètres de haut et représentent des personnalités qui ont marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire.

Tablette en main, Patrick immortalise cette scène : « J'ai bien aimé cette ambiance fantastique. Les enfants viennent toucher la marionnette. »

Histoire d'une femme battante

À la tombée de la nuit, la compagnie malienne Nama présente N'Gneleni. C'est l'histoire d'une femme battante, qui veut jouer de la marionnette malgré l'interdit imposé par sa société. Entourée d'une dizaine d'autres artistes, calebasse sur la tête, elle exprime sa colère face à cet interdit. Parmi elles, l'artiste Bogo Wane : « Quand je suis sur scène avec une marionnette, je me sens plus forte. On a les masques, on a les marionnettes en bois, les marionnettes à tiges qu'on peut manipuler avec les mains. On essaie aussi de leur dire que c'est différent, les femmes ont le droit de toucher. Ce n'est pas sacré, ni rien du tout ».

À cause des barrières culturelles, il a fallu deux ans pour monter ce spectacle au Mali. Yacouba Magassouba, le directeur artistique, espère relancer cette discipline grâce à l'implication de ces artistes : « L'idée, c'est vraiment montrer aux populations maliennes et ivoiriennes aujourd'hui que tous sont vraiment égaux sur la scène de la marionnette. »

Ce festival met en lumière une profession méconnue en Côte d'Ivoire. L'Académie Ivoire Marionnettes forme actuellement une quinzaine d'artistes, pendant trois ans. Le festival s'achève par ailleurs ce samedi soir à Bingerville, près d'Abidjan.