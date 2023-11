Angola: Le Président de la République inaugure le nouvel aéroport international de Luanda

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a inauguré vendredi l'aéroport international Dr. António Agostinho Neto « AIAAN », situé dans la commune urbaine de Bom Jesus, municipalité d'Icolo e Bengo, province de Luanda.

La cérémonie d'inauguration, qui a lieu à la veille de la célébration des 48 ans de l'indépendance nationale, connaît la participation de 1.500 invités.

Avant de couper le ruban qui symbolise l'ouverture de l'AIAAN, une nouvelle ligne de la gare de Bungo a été inaugurée pour faciliter la mobilité des passagers.

L'infrastructure, construite à 40 kilomètres de la capitale du pays, entrera en service par phases, la première étant réservée aux services de fret, jusqu'en février 2024.

Selon le calendrier d'exploitation du nouvel Aéroport international de Luanda, la deuxième phase débutera en février 2024, avec les opérations des vols intérieurs.

D'après les prévisions du Gouvernement angolais, la dernière étape, prévue pour juin 2024, sera marquée par le début des opérations des vols internationaux.

Dans une première phase, le nouvel aéroport fonctionnera avec une certification provisoire, car il n'y a pas encore suffisamment d'expérience dans l'exploitation des infrastructures.

L'ouverture progressive a lieu pour des raisons de sécurité, d'essais, de certification et de formation du personnel, pour évaluer la demande réelle, les procédures qui contribuent à minimiser les risques et à assurer une transition en douceur vers une exploitation complète.

La nouvelle infrastructure aéroportuaire, évaluée à 2,8 milliards de dollars, occupe une superficie de 1.324 hectares et peut accueillir un volume de fret de 130.000 tonnes/an.

Selon des études techniques, il s'agit du troisième aéroport d'Afrique en termes de volume de passagers par an. Le nombre attendu est de 15 millions de passagers par an, 10 millions sur les vols internationaux et cinq millions sur les vols intérieurs.

Avec deux pistes parallèles, l'aéroport est prêt à recevoir des avions des types B747 et A380, ce dernier étant aujourd'hui considéré comme le plus gros avion commercial.

La piste sud (la plus grande), qui mesure quatre mille mètres sur 60 mètres de large, a reçu, en juin 2022, le premier vol expérimental d'un avion de type Boeing 777 de la compagnie nationale - TAAG.

Outre les deux pistes, l'AIAAN dispose également de 31 salles d'embarquement, dont 19 pour les services internationaux et 11 pour les services nationaux, ainsi que de 9 tapis roulants pour le stockage des bagages, dont six sont dédiés aux vols internationaux.

L'infrastructure comprend 26 postes du Service de Migration et Etrangers (SME), un parking pour 1.710 véhicules, ainsi qu'un espace réservé aux commerces, sur une superficie de 1.825 mètres carrés.

Il dispose également de 22 salons VIP, d'une clinique et d'un centre de premiers secours rattaché au terminal passagers, en plus d'envisager la construction d'une ville aéroportuaire de toutes pièces, qui couvrira une superficie totale de 75 km2.

L'aéroport international Dr. António Agostinho Neto dispose de rampes, d'ascenseurs et d'un personnel formé pour accorder une attention particulière aux personnes à mobilité réduite.

Le nouvel aéroport a été conçu comme un HUB (hub tournant où se concentrent un grand nombre de vols à certaines heures), avec des connexions nationales, régionales et internationales, étant la principale porte d'entrée de l'Angola au monde.

Selon les prévisions du Gouvernement angolais, la mise en service de l'infrastructure stimulera la croissance du transport aérien national et régional, bénéficiant potentiellement à environ 415 millions d'habitants de la sous-région.

On espère que le nouvel aéroport international jouera un rôle fondamental dans l'augmentation du tourisme et la promotion de l'image de l'Angola, car il facilitera l'arrivée et le départ des visiteurs, en élargissant les options de vols et de services.

Selon les autorités angolaises, l'aéroport servira de « vitrine de la culture, de l'histoire et de l'identité de l'Angola, suscitant l'intérêt des touristes et des investisseurs potentiels », étant un outil stratégique pour la croissance du tourisme.

Cette infrastructure aéroportuaire devrait attirer davantage de touristes et de voyageurs d'affaires, augmentant ainsi les recettes fiscales du pays, notamment celles du secteur touristique.

Avec l'aéroport, l'Angola espère stimuler, à travers le transport de marchandises, l'exportation de produits tels que les légumes, les fruits tropicaux, les fruits de mer, le poisson, entre autres, selon le coordinateur du bureau opérationnel de la propriété, José Nóbrega.

Dans le cadre de la construction de cette infrastructure, les conditions ont été créées pour l'accès des transports publics au nouvel aéroport, à travers les trains et les bus, notamment la construction de nouvelles gares à Bungo, Musseques, Viana et Baia, en plus d'une gare de correspondance et depuis le nouveau terminal ferroviaire de l'aéroport.