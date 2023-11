Angola: Les Forces armées invitées à augmenter leurs niveaux de performance

Luanda — Les Forces armées angolaises (FAA) ont été invitées ce vendredi à élever leurs niveaux de qualité, d'efficience et d'efficacité, pour mieux accomplir les missions qui leur sont assignées.

L'exhortation a été faite par le ministre de la Défense nationale et Vétérans de la Patrie, João Ernesto dos Santos "Liberdade", lors de la cérémonie de brevet et d'investiture de certains officiers généraux et amiraux des FAA, récemment promus à de nouveaux postes militaires.

Le gouvernant a affirmé qu'avec dévouement et engagement, chacun pourra contribuer, de plus en plus mieux, à la poursuite du processus de modernisation et de redimensionnement des Forces armées.

Lors de la cérémonie, en présence de différentes entités, 33 officiers généraux et amiraux ont été nommés, dont 21 promus.