Ile Maurice: Les auditions reprendront en 2024

Le 15 janvier 2024. C'est la date à laquelle les auditions de l'enquête judiciaire pour faire la lumière sur la mort de David Gaiqui, survenue en mai 2020, reprendront en cour de district de Port-Louis. En effet, la séance prévue mercredi a été reportée en raison de l'absence de l'avocat du bureau du Directeur des poursuites publiques (DPP) en cour.

Si l'homme de 44 ans est décédé d'une thrombose coronaire après s'être effondré devant l'hôpital Dr A. G. Jeetoo, le 10 mai 2020, et que son décès a été constaté par un médecin de l'établissement, son entourage et ses avocats, dont Me Sanjeev Teeluckdharry, ont soulevé plusieurs zones d'ombre entourant sa mort.

Pour rappel, David Gaiqui était devenu célèbre après qu'une photo de lui, nu, menotté et enchaîné à une chaise dans un bureau de la Criminal Investigation Division de Curepipe en 2018, avait circulé sur Facebook. Il avait accusé la police de brutalités et se battait depuis contre ce genre de pratiques. Selon l'un de ses avocats, il était alors devenu l'ennemi public no 1 de la force policière.

Arrêté pour vol à l'époque, il avait vu son affaire rayée par la suite par le DPP. Depuis sa mort, ses proches n'arrêtent pas de se poser des questions et en questionnent la cause. Déjà, David Gaiqui avait des «blessures étranges» et, quelques jours auparavant, il était celui qui avait réceptionné les photos choquantes du détenu Caël Permes, mort en prison. Une coïncidence jugée troublante. D'où la raison pour laquelle ses avocats et ses proches insistent pour une enquête.

Sur la liste des témoins figurent des policiers, des infirmiers et un médecin de l'hôpital Dr A. G. Jeetoo et le Dr Sudesh Kumar Gungadin, médecin légiste, de même que la veuve de David Gaiqui, qui devrait déposer lors des prochaines séances en cour.