Ile Maurice: Pravin Kanakiah «ne présentait aucun signe de détresse», selon un sergent

L'enquête judiciaire instituée pour faire la lumière sur la mort de Pravin Kanakiah, ex-Procurement Officer du ministère de la Santé, s'est poursuivie mercredi au tribunal de Souillac.

Le sergent Tapsee de la brigade anti-drogue de Rose-Belle a déclaré qu'il avait vu Pravin Kanakiah et a soutenu que le défunt, qui se trouvait à la Roche-qui-Pleure, Gris-Gris, ne démontrait aucun signe de détresse.

Le sergent Tapsee a raconté qu'il faisait son jogging le 10 décembre 2020 lorsqu'il avait vu un homme qui, plus tard, a été identifié comme Pravin Kanakiah. «Ce jour-là, vers les 17 heures, j'ai vu un homme qui s'est ensuite tourné vers la mer. Sa présence ne me paraissait pas suspecte. Or, peu après, j'ai reçu une photo de lui, mort, par WhatsApp, et en voyant la photo, j'ai réalisé que c'était cette personne que j'avais vue à la Roche-qui-Pleure. Du coup, j'ai informé mon station commander qui m'a conseillé de faire une déposition», a relaté le témoin.

Contre-interrogé par Me Rama Valayden, qui agit comme «watching brief» pour la famille Kanakiah, le sergent Tapsee devait préciser qu'il ne se souvient pas du nom de son collègue qui lui avait envoyé la photo du corps en entier de Kanakiah sur son téléphone. D'ailleurs, il a avancé avoir même perdu son téléphone portable en 2021. «N'est-il pas surprenant que le 11 décembre 2020, l'identité de Kanakiah était déjà connue de la police ?» a demandé Me Valayden au sergent. Ce à quoi ce dernier a insisté que l'identité du défunt était toujours inconnue ce jour-là.

Me Valayden a également tenu à savoir si le station commander avait demandé au sergent des détails entourant sa brève rencontre avec Kanakiah. «Oui, il m'avait demandé comment il était habillé, s'il était seul. Je l'ai vu à une distance de 25 mètres lorsque je faisais mon jogging et quand je me suis approché de lui, il ne s'est pas retourné, mais avait changé de direction pour regarder la mer.»

Or, Me Valayden devait lui rappeler les propos qu'il avait tenus dans son statement à la police. «Vous avez dit qu'il paraissait normal, qu'il admirait la nature en regardant la mer... Vous l'avez vu pendant dix à 15 secondes et qu'est-ce qu'il portait ?» a demandé l'homme de loi. Le sergent a répliqué que durant les 15 secondes qu'il l'avait vu, Kanakiah portait un pantalon noir, une chemise de la même couleur, avec de longues manches, ayant tous les boutons attachés, et il ne portait pas de veste.

«Avez-vous vu Pravin Kanakiah avec un sac à dos ?» a repris l'avocat. «Non, il n'avait pas de sac à dos, ni de veste ou autre objet», a répondu le témoin. Me Valayden a également souhaité avoir des précisions sur les circonstances entourant la perte du portable du sergent Tapsee. Ce dernier a soutenu l'avoir perdu lors d'une randonnée à Petite-Rivière. «Après avoir perdu votre téléphone qui contient certainement beaucoup de données, pourquoi n'avoir pas demandé le même numéro ?» a questionné Me Valayden. Le sergent devait évoquer un problème de connexion pour avoir changé d'opérateur.

Autre question soulevée par l'avocat des Avengers est celle entourant le statement donné par le sergent de police Tapsee aux enquêteurs de la Major Crime Investigation Team (MCIT). «J'ai plutôt participé à un exercice de reconstitution des faits le 16 septembre 2021, lequel était supervisé par le SP Ghoorah de la MCIT.» L'audition a été ajournée au 11 décembre à cause du mauvais temps.

À sa sortie du tribunal, Me Valayden a déclaré que le témoignage du sergent, qui dit avoir perdu son téléphone portable qui contenait la photo de Kanakiah, et les détails donnés par ce témoin qui dit avoir vu le défunt pendant quelques secondes, est entaché de mystère. «C'est une affaire manipulée tout comme l'affaire Kistnen, qui sera dévoilée au fur et à mesure par des éléments de réponse. Je demande à la population de suivre cette affaire de près», a lancé l'homme de loi.

Rappelons que le corps sans vie de Pravin Kanakiah avait été retrouvé le 11 décembre 2020 à la Roche-Qui-Pleure. L'autopsie a conclu que l'ex-Procurement Officer du ministère de la Santé, âgé de 37 ans, était décédé d'une hémorragie intracrânienne aiguë, probablement causée par l'impact d'une chute.