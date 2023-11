Angola: L'agroalimentaire parmi les domaines prioritaires pour les investissements privés

Luanda — L'industrie pharmaceutique, le secteur agroalimentaire et l'élevage constituent les principaux domaines prioritaires pour recevoir des investissements privés en Angola, a réitéré ce vendredi, à Luanda, le président du Conseil d'administration de l'AIPEX, Lello Francisco.

Intervenant au Forum du Réseau International d'Entreprises du Brésil, du Portugal, du Vietnam et de la Corée du Sud, le gestionnaire a également reconnu l'existence d'un déficit important de la production nationale, un fait qui coûte aux caisses de l'État environ huit milliards de dollars. par an, avec l'importation de produits alimentaires, textiles et pharmaceutiques.

Selon le PCA de l'Agence de promotion des investissements privés et des exportations (AIPEX), sur ce montant, environ 2,5 milliards de dollars sont consacrés à l'importation de divers produits alimentaires que le pays est en mesure de produire localement.

Il a également estimé que l'industrie de l'habillement avait un grand potentiel de croissance, et qu'il manquait seulement des incitations pour un éventuel changement de paradigme.

Quant à l'industrie pharmaceutique, Lello Francisco a fait savoir que le pays importe 100% de ces produits, ce qui nécessite un changement dans la forme des investissements.

"Il est nécessaire d'inverser la situation actuelle, nous ne pouvons pas continuer avec les niveaux d'importations actuels, en renforçant les investissements dans la production locale", a-t-il renforcé.

A l'occasion, l'ambassadeur du Brésil en Angola, Rafael de Mello Vidal, a déclaré que le volume des affaires entre les deux pays respectifs, dans le contexte post-pandémie de Covid-19, était de l'ordre de 1,5 milliard de dollars, l'accent étant mis sur les exportations angolaises à environ 800 millions de dollars, contre près de 700 millions de dollars pour les exportations brésiliennes.

Selon le diplomate, cette tendance s'accentue avec la perspective d'une hausse de 10% en 2024.

D'autre part, l'ambassadeur a considéré le nouvel aéroport international Dr. António Agostinho Neto, qui sera inauguré ce vendredi, comme une initiative visionnaire, conçue pour le futur canal commercial en voie de transformation.

Le chargé d'affaires de l'ambassade de Corée du Sud en Angola, Youngmin Jo, a indiqué que les relations commerciales entre les deux pays ont atteint 120 millions de dollars en 2022, les importations de l'Angola étant concentrées sur les panneaux solaires, tandis que la Corée du Sud a importé des produits du secteur minier et du pétrole.

Il a indiqué que les entreprises coréennes se concentrent davantage sur le secteur des énergies renouvelables, en vue de contribuer au renforcement de l'électrification du pays et au développement du secteur économique angolais.

Par ailleurs, l'ambassadeur du Vietnam en Angola, Duong Chinh Chuc, a exprimé l'intérêt des entreprises de ce pays à investir dans le secteur de la restauration en Angola.

Pour sa part, la présidente du Conseil d'administration du groupe d'entreprises « Ramos Ferreira Engenharia », Carla Ferreira, s'est montrée optimiste quant au fait que l'Angola dispose de nombreuses ressources, notamment l'une des plus précieuses et recherchées au monde, les ressources humaines.

Il a assuré qu'il était aligné sur les priorités définies par le Gouvernement angolais, se montrant disponible à coopérer dans le secteur industriel, en appliquant les thèmes de la durabilité, avec l'utilisation des énergies renouvelables.

Le Forum du Réseau international d'entreprises a réuni des hommes d'affaires et des experts du Brésil, du Vietnam, du Portugal et de la Corée du Sud, en vue de renforcer les réseaux et les activités d'affaires entre les quatre pays en Angola, dans le cadre d'une promotion de l'ambassade de la Corée, en collaboration avec les trois d'autres pays.