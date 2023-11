Tunisie: Session extraordinaire du conseil de la Ligue arabe - Pendant que les ministres se réunissent, la guerre fait rage à Gaza

Le but est de parvenir à une position arabo-musulmane unie pour soutenir le peuple palestinien et sa juste cause, indique le département des Affaires étrangères.

Le ministre des Affaires étrangères, Nabil Ammar, s'est entretenu, hier, dans la capitale saoudienne, Riyadh, avec ses homologues syrien, palestinien et libanais, à l'occasion de sa participation à la session extraordinaire du conseil de la Ligue des Etats arabes au niveau ministériel et ce, en préparation au Sommet arabe d'urgence.

Les échanges ont porté sur l'offensive israélienne dans la Bande de Gaza, le but étant de parvenir à une position arabo-musulmane unie pour soutenir le peuple palestinien et sa juste cause, indique le département des Affaires étrangères.

Cette réunion ministérielle intervient à peine un mois après une première réunion tenue d'urgence, le 10 octobre dernier, au siège de la Ligue arabe au Caire, en réponse à une demande formulée par l'Etat palestinien.

Un Sommet arabe d'urgence est prévu, samedi prochain, en Arabie saoudite, pour examiner les moyens de faire face à l'escalade de violence dans les territoires palestiniens occupés.