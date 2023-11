Togo: Des moyens et des ambitions

Les relations saoudo-africaines convergent sur de nombreuses questions politiques, économiques et culturelles, soulignent les officiels à Riyad à l'occasion du sommet Arabie Saoudite-Afrique qui se déroule ce vendredi.

Un sommet auquel participe le président togolais Faure Gnassingbé.

Le Royaume joue un rôle central dans les efforts internationaux et régionaux visant à établir la sécurité et la stabilité, à résoudre les conflits, à lutter contre les groupes terroristes et l'extrémisme, et à améliorer les capacités de sécurité des pays africains, indiquent-ils.

Le prince héritier et Premier ministre, Mohammed bin Salman, soutient les efforts internationaux et régionaux visant à établir la sécurité et la stabilité, et à résoudre les conflits sur le continent africain. Ces efforts ont notamment abouti à la signature de l'accord de paix historique de Jeddah entre l'Éthiopie et l'Érythrée.

L'Arabie Saoudite a également contribué à la reprise des pourparlers entre les parties soudanaises à Jeddah. Pas d'accord pour le moment; la guerre civile continue.

Le Royaume a exprimé sa profonde préoccupation face aux développements au Niger et au Gabon et à leurs répercussions sur la sécurité du continent. Mais il est resté très prudent après ces coups d'Etat.

Les saoudiens font preuve d'activisme en Afrique. Ils ne manquent pas de moyens.

Le Fonds d'investissement public (PIF) s'est lancé dans de nombreux projets dans le domaine de l'énergie, des mines, des télécommunications, de l'agriculture.

Le Togo bénéficie de financements du Fonds saoudien pour le développement (FSD) et du Fonds public d'investissement d'Arabie saoudite (Public Investment Fund, PIF).

Ces deux institutions interviennent dans différents projets : agriculture, solaire, assainissement, infrastructures routières

Le FSD est le principal fonds pour le développement du Royaume d'Arabie saoudite. Ayant commencé ses opérations en mars 1975, il finance des projets de développement dans les pays à faible revenu par le biais de prêts concessionnels.

Le PIF est considéré comme le plus grand fonds souverain au monde par la taille de ses actifs.