Sénégal: Un expert suggère la formation accrue d'experts africains en cybersécurité

Dakar — L'ingénieur en informatique, en électronique et en télécom, Mouhamadou Sall, suggère une formation accrue d'experts et spécialistes africains en cybersécurité et cyberdéfense devant la montée en puissance des groupes malveillants qui profitent du numérique pour commettre leurs forfaits.

»Nous sommes aujourd'hui dans l'air du numérique. Le monde est en danger du fait des malveillants qui agissent pour diverses raisons (...). Aujourd'hui, en permanence les données sont en perpétuel danger. Il faut davantage former des experts, des spécialistes en cybersécurité en cyberdéfense pour faire face à ces groupes malveillants », a-t-il notamment plaidé.

M. Sall président de l'Ecole Centrale Polytechnique d'ingénieurs (EPCI) de Dakar intervenait, jeudi, en marge de la cérémonie de remise de diplômes (BTS) d'Etat en cyber-sécurité à des étudiants de son établissement.

Il estime que dans ce contexte de développement accéléré du numérique partout dans ce monde, »l'Afrique est loin d'avoir le nombre d'experts ou de spécialistes formés ».

»Donc, il faut former des milliers d'experts. Aujourd'hui, avec le numérique et depuis la crise du Covid-19, le besoin de former des ingénieurs en cybersécurité, cyberdéfense est là », a-t-il souligné.

»Ces formations permet de favoriser l'économie de la connaissance, mais surtout de sensibiliser sur la cybersécurité, la cyberdéfense. Il faut que nos jeunes soient formés pour maitriser la haute technologie », a dit M. Sall.