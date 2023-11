Sénégal: VBG - La plateforme »wallu-Allo 116 » présentée à Sédhiou

Sédhiou — Le Projet d'appui à la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre (PAPSEENG II) a présenté à Sédhiou, la plateforme »wallu-Allo 116 » qui vise à offrir des services d'écoute et d'orientation aux femmes et jeunes victimes de violences basées sur le genre.

»Pour mieux protéger et assister les femmes et les enfants victimes de violences, le ministère de la femme, de la famille, du genre et de la protection des enfants a décidé de mettre en place cette plateforme pour orienter les victimes de violences basées sur le genre (VBG) afin de faciliter leur prise en charge dans les structures habilitées », a expliqué, jeudi, la coordonnatrice du PASNEEG Awa Nguer Fall.

Selon elle, l'objectif de la plateforme est d'offrir gratuitement des services d'écoute d'orientation et un référencement des victimes vers les structures dédiées notamment judiciaire, médicale et ou psychosociale.

»Ce numéro d'écoute et d'orientation nationale dédié aux femmes et enfants victimes de violence est accessible en wolof, Sérère et poular en plus du français », a-t-elle ajouté indiquant que d'autres langues locales seront bientôt instaurées dans le dispositif de la plateforme pour faciliter l'orientation des victimes des VBG.

Elle a rappelé que la plateforme est »anonyme, gratuite et accessible » via un téléphone fixe ou mobile et disponible 24h/24, 7j/7, avec « un dispositif de codage pour garantir la confidentialité des appelants ».

Depuis sa création en novembre 2022, a-t-elle rappelé, la plateforme »wallu-Allo 116 » a enregistré 2259 appels dont plus de 500 cas de violences traités et référés dans les structures de prise en charge.

»Cette plateforme est un outil important pour améliorer la prise en charge des violences dont les femmes et les enfants sont souvent victimes notamment dans la région de Sédhiou », a pour sa part soutenu l'adjoint au gouverneur de la région chargé des Affaires administratives, Modou Gueye.

Il a invité les acteurs concernés à s'approprier la plateforme pour faciliter l'orientation des victimes de violences tout en poursuivant le travail de sensibilisation.