Angola: L'hommage à Agostinho Neto marque le début de la Journée de l'Indépendance

Luanda — Un hommage au premier Président de la République, António Agostinho Neto, a marqué jeudi, à La Havane, Cuba, le début des Journées des 48 ans de l'Indépendance Nationale, qui seront célébrées samedi 11 novembre.

Angolais et Cubains se sont rassemblés au Parc des Héros Africains de la capitale cubaine, où se trouvent des images en bronze de 15 dirigeants africains qui ont contribué de manière décisive à la lutte contre le colonialisme et à l'unité de l'Afrique.

A l'occasion, l'ambassadrice d'Angola à Cuba, Cândida Teixeira, a déposé une gerbe de fleurs sur le buste d'Agostinho Neto, soulignant sa figure de père fondateur de la nation angolaise et d'"homme de tous les temps".

"Agostinho Neto a su interpréter les sentiments d'indépendance de son peuple et affronter avec détermination et fermeté le processus sanglant, lorsque de grands dangers et obstacles tentaient d'empêcher la réalisation de ce bien précieux qu'est la liberté", a dit la diplomate.

Pour sa part, le vice-président de l'Institut cubain d'amitié avec les peuples, Víctor Gaute, a souligné le long chemin de fraternité et de solidarité envers la révolution cubaine construit par Neto depuis les années soixante et consolidé par la vocation internationaliste du leader cubain, Fidel Castro Ruz.

Cuba est un partenaire stratégique de l'Angola depuis l'indépendance nationale du pays en 1975 et l'a soutenu dans la guerre contre le régime de « l'apartheid » en Afrique du Sud.

Les deux pays entretiennent des relations de coopération dans divers domaines, tels que la sécurité, l'éducation, la santé, les transports, les travaux publics, la construction, les sports, la culture, le tourisme et l'agriculture.

Les deux États ont établi des relations diplomatiques le 15 novembre 1975, quatre jours après l'indépendance de l'Angola et ont signé un an plus tard l'accord général de coopération.

Ce samedi (11), la République d'Angola célèbre 48 ans d'indépendance du joug du colonialisme portugais.