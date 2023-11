Afrique de l'Ouest: Le Gouvernement américain lance l'initiative ADAPT pour soutenir la Guinée

Le gouvernement américain avance une nouvelle initiative baptisée Transitions démocratiques et politiques africaines ADAPT pour soutenir le peuple de la Guinée dans sa transition vers une gouvernance démocratique d’ici le 1er janvier 2025, apprend-on dans un communiqué reçu à notre rédaction.

Ainsi, les ressources de l’ADAPT permettront de fournir une assistance technique aux efforts en cours qui visent à rédiger une nouvelle constitution et à préparer des élections libres et équitables, tout en jetant les bases d’institutions démocratiques plus efficaces et inclusives, indique le document.

En effet, la même source d’affirmer qu’au Sommet des dirigeants États-Unis-Afrique de 2022, le président Biden a annoncé que les États-Unis augmenteraient leur soutien politique et technique aux transitions démocratiques par le biais de l’ADAPT.

Il existe à travers l’Afrique un soutien populaire constant et fort en faveur de la démocratie, et la promotion de principes et pratiques démocratiques est fondamentale pour la réalisation de l’Agenda 2063 de l’Union africaine, poursuit le document.

Par conséquent, les États-Unis sont déterminés à accroître fortement leur appui aux organes régionaux, aux gouvernements de transition, aux mouvements politiques démocratiques et inclusifs ainsi qu’à la société civile de façon à faire progresser des objectifs démocratiques communs.

Dès lors, l’initiative ADAPT sera étendue à d’autres pays où les gouvernements de transition prendront des mesures concrètes et opportunes, propices à la transition vers une gouvernance démocratique, conclut le communiqué.