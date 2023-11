Afrique: Mondial U17 - Le Maroc réussit son entrée face au Panama (2-0)

Le Maroc débute de la plus belle des manières la Coupe du Monde U17. Les hommes de Saïd Chiba ont battu ce vendredi le Panama (2-0) en ouverture du tournoi. Saifdine Chlaghmo (AS FAR) et Ayman Ennair (FUS) ont été les buteur de la rencontre.

Ce vendredi 10 novembre au Stade Gelora Bung Tomo de Surabaya (Indonésie), dans le cadre de la première journée de la phase de groupes du Mondial U17, les vice-champions d'Afrique de la catégorie affrontaient le Panama. Une victoire était impérative pour les Lionceaux de l'Atlas pour se rassurer avant de croiser l'Equateur puis l'Indonésie, le pays hôte.

Bien lancés dans la partie avec une possession de balle à leur avantage, les Marocains réussissent à ouvrir le score à la 15e minute grâce à Saifdine Chlaghmo qui reprend un corner d'Abdel Hamid Maali.

Boostés par ce but, les Lionceaux vont continuer à s'offrir des actions de but sans réussite. Le Panama va également élever son niveau de jeu et récupérer la possession du ballon mais sans trop mettre en danger l'équipe africaine.

Ayman Ennair va sceller le sort du match dans le temps additionnel (90+5) en marquant le deuxième but.

Grâce à cette victoire, le Maroc remporte les trois premiers points de la compétition et s'adjuge la première place du groupe A en attendant l'autre rencontre du groupe entre l'Équateur et l'Indonésie, pays organisateur.