Ile Maurice: Boolell - «Ne vous cachez pas derrière le changement climatique»

Arvin Boolell a été très critique envers les autorités à la suite des grosses averses de ces derniers jours qui ont occasionné des inondations dans plusieurs endroits de Maurice, dont Quatre-Bornes, sa circonscription. Lors d'une conférence de presse ce vendredi 10 novembre, le chef de file du Parti travailliste au Parlement a déploré que le gouvernement, dont le Premier ministre, se cachent derrière le changement climatique pour se défendre. «La réalité est que les autorités, dont la Land Drainage Authority (LDA), ne font pas leur travail correctement. Est-ce que vous avez entendu qu'il y a eu une concertation entre les différents ministères, notamment les Infrastructures publiques, les administrations locales et les Utilités publiques ?»

Arvin Boollel a souligné que des centaines de tombes ont été endommagées après l'écroulement d'un pan de mur du cimetière de St-Jean. Selon lui, après les inondations, des corps qui viennent d'être enterrés sont remontés à la surface et il dit espérer que les autorités interviendront rapidement. Il estime que les autorités doivent venir en aide aux familles dont les tombes de leurs proches ont été endommagées. Le parlementaire souligne que dans le passé, il avait eu l'occasion d'attirer l'attention des autorités sur les risques d'inondations avec les travaux du Métro Express. «Je me souviens que lors d'une marche, le ministre Kavy Ramano et Tania Diolle étaient présents pour protester contre ces travaux.» Il a demandé à l'Eglise d'interpeller le gouvernement après l'écroulement d'un pan de mur du cimetière de St-Jean.

Arvin Boollel est revenu sur l'installation du radar de Trou-aux-Cerfs et il a déploré que les autorités n'ont pas assuré la formation du personnel et n'ont plus travaillé sur le calibrage de cet appareil, qui semble ne pas trop utile dans les prévisions de la station météorologique de Vacoas. De son côté, Mahend Gungapersad a fait une virulente sortie contre Pravind Jugnauth qui, selon lui, tient un langage hautement communal et qui menace l'unité dans le pays. Il a commenté le discours du Premier ministre prononcé à Petit-Raffray, mardi dernier, dans le cadre de la fête de Divali. «Pravind Jugnauth a affirmé qu'il y a des protestations contre un projet à Anse-La-Raie parce que cela est développé par un "girmitiya" (coolie). Or, n'y avait-il pas de protestations quand des personnes des autres groupes ethniques s'étaient lancés dans des projets hôteliers ?» s'est-il demandé. «Je me souviens que Judex Ramphul, président du syndicat des pêcheurs, avait protesté. Que Pravind Jugnauth cesse avec cette histoire de Ram et Rawan. Peut-il se comparer à Ram ? Il pense attirer les votes des électeurs des circonscriptions de 4 à 14 quand il tient ce langage infect et communal. Mais je peux vous dire que ces électeurs sont aussi éduqués et qu'ils ne tomberont pas dans son piège.»

Osman Mahomed veut, lui, savoir qui sont les autres bénéficiaires des terrains d'Anse-La-Raie à part la famille Gopee. Il est revenu sur les incidents lors d'un concert à Trou-d'Eau-Douce et a réclamé des explications de Zahid Nazurally, qui s'était associé à cette manifestation. Il a aussi fait état des manifestions des pêcheurs qui eurent lieu à St-François avec le projet de Les Créolias (Hotel Management Limited) dans la région et s'en est pris à Pravind Jugnauth quand il a parlé de «girmitiya».