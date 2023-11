Ile Maurice: Zayd Jeenathally formellement identifié par quatre policiers

Arrêté dans le sillage de l'enquête entourant l'incident survenu à la Citadelle dans la nuit du 21 octobre, Zayd Jeenathally, 30 ans, qui fait l'objet d'une accusation provisoire de «damaging property by band», a participé, mardi, à un exercice d'identification au siège de la Major Crime Investigation Team. C'est en présence de son avocat, Me Nabiil Shamtally, que le suspect a été formellement identifié par quatre policiers, qui disent l'avoir vu le jour de l'incident.

L'un des policiers soutient avoir vu Zayd Jeenathally, un habitant de Plaine-Magnien, tenir un bâton. L'autre policier confirme avoir vu le suspect qui serait monté sur le podium du concert pour faire du désordre. «Il tenait une matraque à la main», a dit un autre membre des forces de l'ordre lors de cet exercice d'identification. Le suspect, qui est à son compte, a été appelé à donner ses empreintes. Il devra comparaître devant le tribunal de Port-Louis le 13 novembre.

Pour rappel, un concert avait été organisé conjointement par le groupe hôtelier Attitude et La Isla Social Club dans le cadre du 15e anniversaire du groupe. Le groupe The Prophecy venait de terminer sa prestation quand une personne est entrée dans le fort et a demandé aux organisateurs d'empêcher l'interprétation un chant de paix qu'il prétendait être en faveur d'Israël, faute de quoi un groupe de personnes se trouvant à l'extérieur entrerait pour créer du désordre et endommager des biens.

%

Les organisateurs ont décidé de mettre un terme au concert en demandant à l'informateur de s'engager à ne créer aucune perturbation, ce que ce dernier n'a pas réussi à faire. Les organisateurs, en compagnie de policiers, se sont rendus à l'entrée principale où des agents de sécurité privés étaient de service pour demander au public de partir. Mais, en même temps, un groupe d'environ 25 à 40 personnes, vêtues de noir et de vêtements militaires, certains avec des cagoules et des masques, ont pénétré de force la Citadelle.

La police a, par la suite, créé un cordon de protection entre les intrus et les membres du public pour éviter que la situation ne dégénère. Entre-temps, plusieurs intrus sont montés sur le podium et ont commencé à saccager les instruments et les trois suspects auraient été identifiés par les policiers présents.