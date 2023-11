Ile Maurice: Les artistes fin prêts à accueillir le public

C'est ce vendredi 10 novembre au magasin Go Sport à Bagatelle que les artistes invités à la 11e édition du Festival Reggae Donn Sa ont rencontré les membres de la presse. Alborosie, l'artiste vedette, qui est arrivé à Maurice quelques heures avant cette rencontre, n'a pu malheureusement y participer. La 11e édition du Festival Reggae Donn Sa se tient ce samedi 11 novembre à partir de 16 heures au stade Germain-Comarmond à Bambous. Toute une pléiade d'artistes d'ici et d'ailleurs dont Alborosie, KT Gorique, Maylan Manaza, DaggerKkila, Ras Ricky, Ti Ras, Sayaa, Pascal Opera, Mo'zik for Life et Alexandra Augustin se partageront la scène.

Bruno Raya, fondateur de ce festival, a souligné que Reggae Donn Sa c'est toujours un combat. «Touzour pe bizin fight. On ne peut plus faire ce concert sur une nuit entière donc les artistes seront sur scène dès 17 heures et on doit terminer à minuit en espérant que les autorités seront souples à ce sujet, d'autant plus que j'ai vu que d'autres concerts ont eu des décalages.» Bruno Raya a également fait ressortir que cette année, Reggae Donn Sa accueille plusieurs artistes femmes.

Les artistes invités, de leur côté, ont souligné qu'ils sont heureux de participer à ce festival. KT Gorique, artiste hip-hop qui nous vient de la Suisse, a expliqué qu'elle essaie de fusionner les influences reggae dans sa musique. «Ce qui rend ma proposition musicale différente et originale. C'est un plaisir pour moi de présenter ce travail aux fans de reggae. J'ai hâte d'être sur scène. On va tout donner», a-t-elle souligné.

Maylan Manaza a, pour sa part, fait ressortir que même s'il est Réunionnais de naissance, il prend plaisir à représenter la diaspora créole dans son intégralité et la communauté ratasfari à travers le monde. Pour Ras Ricky, qui nous vient des Seychelles et qui participe pour la 4e fois au festival, cet événement est une plateforme pour se faire entendre et passer des messages. «Reggae Donn Sa c'est la fierté des îlois», a-t-il laissé entendre.

Pascal Opera, arrangeur qui travaille avec la plupart des artistes reggae de Maurice, a, lui, expliqué qu'il y a beaucoup d'artistes qui s'adonnent au reggae à Maurice et «il y a encore beaucoup de travail à faire pour amener un bon niveau dans la musique reggae».

Bruno Raya a mis l'accent sur la sécurité durant l'événement. «Nous voulons faire ressortir que la sécurité du public est important pour nous les organisateurs. Nous mettons l'accent sur cet aspect surtout après les événements survenus à La Citadelle et plus récemment à Trou-d'Eau-Douce. Nous voulons rassurer le public sur ce point. Il ne faut pas non plus que les autorités mettent tout le monde dans le même panier. Durant 10 éditions il n'y a jamais eu de soucis durant le festival Reggae Donn Sa. Nous voulons que tout se passe dans la positivité. Je demande aux fans de venir en famille. Continuer à soutenir les festivals et les artistes. Notre premier sponsor c'est le public. Nous ne recevons aucun soutien de l'Etat mauricien pour ce festival. Si le public arrête de nous soutenir nous ne pourrons plus continuer à faire ce festival.»

Après la rencontre avec la presse, les artistes étaient attendus en début de soirée à Résidence Mangalkan pour rencontrer des ONG et des enfants. A noter que les billets pour se festival sont toujours en vente et seront également disponibles à la porte.