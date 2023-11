Afrique: Ligue africaine de football - Mamelodi veut renverser Wydad en finale retour

Après avoir éliminé Al Ahly en demi-finales, Mamelodi Sundonws rêve de s'offrir le Wydad Casablanca et de remporter la première Ligue africaine de football de l'histoire. Il faudra combler le retard d'un but du match aller (1-2). Tout à fait dans les cordes du club de Pretoria.

C'est le président de la Confédération africaine de football (CAF) Patrice Motsepe qui doit doublement se frotter les mains à la veille de la finale retour de la Ligue africaine de football ce dimanche 12 novembre. Le projet de Ligue africaine de football (LAF), qu'il a longtemps porté et défendu pendant des mois pour qu'elle voit le jour, est en passe d'être une réussite avec une compétition qui tient véritablement ses promesses depuis le coup d'envoi. Cerise sur le gâteau, c'est Mamelodi Sundowns, le club dont il est le propriétaire et président, qui dispute face au Wydad la première finale de l'histoire du LAF.

La patte de Rulani Mokwena

Mais qu'aucun esprit malicieux n'aille voir dans cette performance des Sud-africains, une « main » du président de la CAF. Peu d'observateurs auraient parié certes sur Mamelodi en finale au début du tournoi, mais les prestations des hommes de Rulani Mokwena, depuis leur premier match face à Petro Luanda (2-0), ont fini de convaincre les plus sceptiques.

Sundowns est certainement l'équipe la plus plaisante à voir jouer dans cette Ligue africaine de football. Guidé par Rulani Mokwena, ex-coach adjoint, devenu titulaire depuis un an, le club de Pretoria ne cesse d'impressionner, s'offrant en demi-finales le géant Al Ahly, tenant de la Ligue des champions, au cours d'une double confrontation où l'équipe égyptienne a été incapable de marquer un but (0-0 ; 1-0). Admirateur de Pep Guardiola, le jeune technicien de 36 ans, est le neveu de Jomo Sono (ancien sélectionneur des Bafana-Bafana), mais aussi et l'ex-poulain de l'entraîneur Pitso Mosimane, vainqueur de la Ligue des champions avec Mamelodi (2016) et Al Ahly (2020, 2021).

Battu à l'aller (0-1) après un but contre son camp de Rivaldo Coetzee et une superbe réalisation d'Anas Serrhat, après avoir égalisé par Abdelmounaim Boutouil, les Sud-africains devront rattraper leur retard. Sachant qu'un score de 1-0 ferait leur affaire grâce à la règle du but à l'extérieur qui continue d'être privilégiée dans les compétitions africaines des clubs.

Tous les résultats de la Ligue africaine de football (Heure en TU)

Finale Retour 11 novembre

Mamelodi Sundowns-Wydad Athletic Club (Maroc)

Aller : Wydad Athletic Club (Maroc)-Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) 2-1

Demi-finales Aller

Wydad Athletic Club - Espérance de Tunis 1-0

Mamelodi Sundowns- Al Ahly 1-0

Demi-finales retour

Espérance de Tunis - Wydad Athletic Club 1-0 (tab : 4-5)

Al Ahly-Mamelodi Sundowns 0-0

Quarts de finale aller

Simba SC (Tanzanie) - Al Ahly (Egypte) 2-2

Atlético Petroleos de Luanda (Angola) - Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) 0-2

TP Mazembe (RD Congo )- Espérance de Tunis (Tunisie) 1-0

Enyimba FC (Nigeria) - Wydad Athletic Club (Maroc) 0-1

Quarts de finale retour

Al Ahly (Egypte) - Simba SC (Tanzanie) 1-1

Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud - Atlético Petroleos de Luanda (Angola) 0-0

Espérance de Tunis (Tunisie) - TP Mazembe (RD Congo) 3-0

Wydad Athletic Club (Maroc) - Enyimba FC (Nigeria) 3-0