Afrique: Addis-Abeba partage son expérience en matière de plan de développement lors du Forum de haut niveau des maires au Maroc.

Addis-Abeba, — La ville d'Addis-Abeba a partagé son expérience en matière de plan de développement, de système financier et de pratiques de collecte des recettes lors du forum de haut niveau pour les maires tenu à Marrakech, au Maroc.

Un forum de haut niveau pour les maires intitulé : « Tirer parti des villes et des municipalités pour le développement national » s'est tenu en marge des journées de marché du Forum sur l'investissement en Afrique 2023 à Marrakech, au Maroc.

La maire de la ville d'Addis-Abeba, Adanech Abiebie, qui a participé à l'événement des maires africains de haut niveau en marge du Forum africain sur l'investissement 2023, a dévoilé qu'elle a discuté des opportunités et des défis du développement urbain global.

"Nous avons longuement discuté des sources de financement possibles, car la source de financement est cruciale pour la croissance rapide des villes, a-t-elle ajouté.

A l'occasion, la Banque africaine de développement a annoncé l'approbation de 2,5 milliards de dollars pour le développement urbain.

"Nous avons reçu une réponse positive en présentant les projets de développement de base qui nous permettront de bénéficier du soutien financier et des prêts fournis par la Banque africaine de développement et les organisations partenaires", a-t-elle affirmé.

Les institutions internationales et continentales impliquées dans le programme ont mentionné que la ville d'Addis-Abeba connaît un changement rapide, qu'elle est stable et paisible, affirmant qu'il est possible d'investir dans la ville.

Le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, s'est engagé jeudi à s'engager davantage en faveur du développement des villes et a souligné la nécessité d'accroître les investissements et l'autonomie des municipalités, moteur de la croissance économique du continent.

"Le Forum des maires lance ce que nous espérons être le début d'une nouvelle collaboration entre les institutions financières, les villes, les États et les municipalités, pour accélérer la croissance et le développement de l'Afrique", a déclaré Adesina.

Il a ajouté que le forum montre également la priorité que les partenaires et les investisseurs du Forum d'investissement en Afrique accorderont à l'amélioration des investissements dans les projets au niveau sous-national.

Le forum, co-organisé par la Banque africaine de développement et Big Win Philanthropy, a réuni les maires et gouverneurs de plusieurs grandes villes africaines, dont Lagos, Dakar, Addis-Abeba, Abidjan, Kigali et Nairobi, ainsi que des représentants de gouvernements et d'institutions financières et de développement.