Ethiopie: Une réunion préparatoire aux négociations gouvernementales éthiopiennes-allemandes tenue à Addis-Abeba

Addis-Abeba — Une réunion préparatoire aux négociations gouvernementales éthio-allemandes sur la coopération au développement s'est tenue hier à Addis-Abeba.

L'objectif de la réunion était de discuter en profondeur et de parvenir à une compréhension claire et commune des négociations qui se tiendront les 27 et 28 novembre 2023, selon le ministère des Finances.

La réunion a été présidée par la ministre d'état des Finances, Semereta Sewasew, et le chef de la coopération au développement de l'Allemagne, Benjamin Tedla Hecker.

Lors de la réunion, des responsables des ministères de l'agriculture, de l'Éducation, du travail et des compétences et du ministère de la Justice ont assisté du côté éthiopien. La république d'Allemagne était représentée par l'ambassade, la KfW et la GIZ.

Des projets de secteurs prioritaires ont été présentés par la partie allemande dans trois grands domaines : des sociétés pacifiques et inclusives, la transformation des systèmes agricoles et alimentaires ainsi que le développement économique durable, la formation et l'emploi.

Les ministères pertinents ont ensuite remercié le gouvernement allemand pour son soutien continu, conformément aux plans sectoriels prospectifs du gouvernement éthiopien, et ont complété les domaines en énumérant leurs priorités, les justifications d'interventions supplémentaires et les initiatives potentielles.

La réunion s'est conclue après qu'un accord ait été conclu par les deux parties pour se concentrer sur les secteurs prioritaires clés, assurer la synergie et la coordination entre et au sein des ministères et proposer des présentations et des documents concis et clairs pour les prochaines négociations bilatérales.