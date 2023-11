Afrique: CAN 2023 / Bnetd, Cocan, Ons, Primature - Tous devant leurs responsabilités

Le Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie a convoqué toutes les entreprises impliquées dans la réalisation des travaux liés à la Can (le Bnetd, le Cocan 2023, la Primature ainsi que les ingénieurs qu'il a sollicités en renfort) à une importante rencontre ce matin (10h) au Bureau national d'études techniques et de développement (Bnetd), à Cocody. Le chef du gouvernement a décidé de mettre chacun devant ses responsabilités.

«Nous allons passer en revue tous les dispositifs et les exigences qui sont les nôtres, que le budget qui nous a été octroyé soit largement suffisant pour réaliser toutes les tâches qui sont attendues. Par conséquent, le vrai résultat final de cet atelier, je l'attends après la réunion au Bnetd », a indiqué Robert Beugré Mambé. C'était à la clôture de l'atelier sur l'organisation de la Can qu'il avait demandé lors sa première réunion avec les membres du Cocan 2023, vendredi dernier.

Cet atelier a eu lieu, mercredi et a pris fin hier, à l'auditorium de la Primature. Il a permis de passer en revue le master plan du Cocan, ainsi que le tableau des diligences élaborées à la suite des missions d'inspection et des visites de familiarisation au sein du comité d'organisation.

Le rapport de synthèse présenté avec brio par Moumouni Sylla, directeur exécutif et cheville ouvrière du Cocan 2023 a ressorti le chemin parcouru, mais surtout ce qu'il reste à faire. Sur les trois axes présentés par le document (conception, pré-opérationnelle et opérationnelle). Selon Moumouni Sylla, la phase de conception a commencé en septembre 2021 et s'est achevée en février 2020.

Elle a permis de doter les commissions techniques de leurs attributions respectives de schéma directeur. La seconde phase, pré-opérationnelle a été marquée par le début de la mise en oeuvre des activités conçues et planifiées dans la première phase. Ces activités concernent les ressources humaines, les actions des commissions techniques déclinées en projets pour être plus près des étapes nécessaires à la livraison de la compétition. Cette phase, a-t-il dit, s'est faite en central et sur site.

La phase opérationnelle, elle, a débuté avec les matches tests de 2023 en lien avec la bascule sur site marquée par le recrutement et la formation du personnel opérationnel des sites. Elle court jusqu'à la fin de la compétition. A la date du 8 septembre 2023, l'état des lieux du master plan fait ressortir 100 pour cent des activités de la phase de conception réalisées.

Pour la phase pré-opérationnelle, les points critiques relevés concernent la finalisation des derniers travaux d'infrastructures et de pelouse ainsi que leur mise en conformité. La mise à disposition des équipements sur les stades et les terrains d'entraînement, les derniers certificats de sécurité (26 certificats reçus sur 30 attendus), la finalisation des marchés de maintenance, la livraison des commandes passées et l'achèvement des formations à divers niveaux.

Après avoir félicité les participants, Mambé a confié « qu'il reste à finaliser le dispositif par lequel nous allons présenter de façon générale aux plus hautes autorités de l'État ». C'est que la Côte d'Ivoire a un dernier délai, qui, selon le Premier ministre, est un délai repère, le 15 décembre, date à laquelle la Caf va revisiter tout le dispositif.

Pour ce faire, l'organisation ivoirienne s'est donné un coefficient de sécurité en décalant de 15 jours cette visite, parce qu'elle-même, précède la faîtière continentale du ballon rond sur le terrain.C'est pour respecter ce coefficient de sécurité qu'ils se sont imposés, que le Premier ministre a demandé à toute l'équipe qui a travaillé ainsi qu'aux entreprises, au Bnetd et les ingénieurs qu'il a appelés en renfort, de se retrouver ce vendredi à 10h au Bnetd.