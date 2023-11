Afrique: Coupe du Monde de football - Les Seychelles affronteront la Côte d'Ivoire le 17 novembre dans le cadre des éliminatoires

L'équipe nationale de football des Seychelles affrontera la Côte d'Ivoire dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 le 17 novembre à Abidjan et le sélectionneur intérimaire a exprimé sa déception de ne pas avoir son équipe la plus forte.

Le sélectionneur Ralph Jean-Louis a récemment déclaré aux journalistes que les clubs locaux ne coopéraient pas en libérant des joueurs appelés à rejoindre la sélection nationale.

"Nous avions invité plus de 63 joueurs à la présélection et certains se sont retirés pour diverses raisons, que nous avons acceptées", a déclaré le sélectionneur Jean-Louis.

Selon lui, les raisons pour lesquelles les joueurs ne rejoignent pas la sélection sont multiples : ils ne veulent pas passer tous les tests mis en place par le comité, tandis que d'autres sont dus à leurs engagements avec leur club, entre autres.

"Je suis également déçu que certains clubs ne nous aient pas soutenus. Nous avions demandé aux équipes d'accepter de reporter les matches prévus ce week-end, afin de nous permettre d'organiser quelques matches tests, mais elles n'ont pas accepté", a déclaré M. Jean-Louis.

Il a ajouté que les clubs devraient donner la priorité au pays et contribuer à la croissance de l'équipe nationale.

L'équipe des Seychelles fait partie du groupe F de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 et jouera 10 matches, cinq à domicile et cinq à l'extérieur. Les autres équipes du groupe sont le Gabon, le Kenya, la Gambie et le Burundi.

La Côte d'Ivoire est un adversaire redoutable et l'une des plus grandes équipes que la sélection seychelloise ait affrontées. La sélection nationale a déjà joué contre la Tunisie, l'Afrique du Sud, l'Algérie et le Nigeria.

Le deuxième match de la nation insulaire contre le Kenya le 20 novembre était censé se jouer à domicile, mais comme le stade Unity des Seychelles n'est toujours pas aux normes, la rencontre aura lieu au stade Felix Houphouet Boigny en Côte d'Ivoire.

"Le fait de jouer notre match à domicile à Abidjan plutôt qu'à Maurice cette fois-ci permettra à nos joueurs de ne pas avoir à se déplacer et de bénéficier d'un jour de repos supplémentaire avant de reprendre la préparation du match", a déclaré Jean-Louis.

Les Seychelles sont classées au 195e rang mondial et, après avoir perdu leurs cinq derniers matches, l'équipe aura une tâche difficile face à des joueurs internationaux de renom.

"Nous ne disposons pas de notre meilleure équipe possible pour le moment, en raison des problèmes rencontrés, mais nous savons qu'il s'agit d'un match important et je serai en mesure de mieux définir nos attentes, après avoir joué notre match test dimanche et fait ma sélection finale de joueurs", a ajouté Jean-Louis.

La phase finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 se déroulera au Canada, aux États-Unis et au Mexique, qui accueillent conjointement la compétition.

Alors que l'équipe des Seychelles est dirigée par un comité intérimaire pour les prochains matchs, d'autres changements ont été effectués, avec l'ancien international français et de la République démocratique du Congo, Riffi Mandanda, qui aide l'équipe en tant qu'entraîneur des gardiens de but.

Frère du gardien français Steve Mandanda, vainqueur de la Coupe du monde, Riffi a été engagé pour aider dans un domaine où, selon le sélectionneur Jean-Louis, les Seychelles manquent d'expertise.

Après le Kenya, le prochain match des Seychelles aura lieu en juin 2024 et l'on s'attend à ce qu'une nouvelle équipe d'entraîneurs soit en place d'ici là et que les rénovations nécessaires au Unity Stadium soient terminées et prêtes à accueillir les matchs à domicile.