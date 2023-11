Afrique: Forum sur la paix- Des chefs d'États africains réclament un «changement de paradigme»

Une vingtaine de chefs d’État et de gouvernements sont en France pour le Forum de Paris sur la paix qui est organisé ces 10 et 11 novembre 2023. Selon Rfi, ce vendredi matin s’est tenue une table ronde, faisant suite au Sommet pour un nouveau pacte financier mondial de juin, durant laquelle plusieurs chefs d’États africains, dont celui du Ghana et du Sénégal, ont de nouveau appelé les pays occidentaux et les institutions internationales à passer prendre des engagements plus forts et plus fermes vis-à-vis du continent.

Selon ce confrère, Chefs d’Etats, de gouvernements, sociétés civiles, entreprises privées, institutions financières sont au Palais Brongniart pour dialoguer, discuter, trouver de nouvelles formes de coopération, faire avancer des projets en faveur de la paix.

Également, ce vendredi matin s’est tenue une table ronde, suite au sommet sur le financement international de juin à Paris. Plusieurs chefs d’États africains étaient là et ils ont de nouveau appelé les pays occidentaux et les institutions internationales à passer à l’action.