Maroc: Installation des membres du jury de la 5è édition du Prix de la société civile

Rabat — Les membres du jury de la 5ème édition du Prix de la société civile ont été installés vendredi à Rabat.

Présidé par la militante associative et présidente de la Commission nationale du droit international humanitaire, Farida El Khamlichi, le jury de cette édition comprend le doyen de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de l'USMBA de Fès, Mohammed Bouzlafa, la professeur à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Salé, Farida El Youmouri, l'avocat et militant associatif Naoufal Bouamri, la présidente de la division Veille et planification stratégique régionale au Conseil régional de Laâyoune-Sakia El Hamra, Mina Laghzal, le professeur spécialisé en formation dans le domaine associatif, Abdellah El Haddioui, et la professeur à l'École supérieure de technologie, membre de la Commission régionale du Conseil national des droits de l'Homme dans la région de Dakhla-Oued Eddahab, Zahra Said.

S'exprimant à cette occasion, le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, a indiqué que cette édition est la première après l'amélioration du cadre juridique du Prix de la société civile, en interaction avec les recommandations des jurys et du comité d'organisation antérieurs et les revendications du mouvement associatif, notamment celles des associations des Marocains du monde.

Cette édition est marquée par la création d'une nouvelle catégorie réservée aux personnalités de la société civile de la diaspora marocaine et la possibilité pour les associations créées en dehors du Maroc de joindre certains documents constituant les dossiers de candidatures en langue originale du pays de résidence, outre d'autres amendements visant à aligner les dispositions du décret sur le règlement intérieur, a précisé M. Baitas.

Il a, dans ce cadre, souligné que l'objectif principal de l'organisation de ce Prix est la consécration de la culture de reconnaissance de l'action civile et bénévole, à travers la mise en valeur des contributions et des initiatives créatives des associations et des personnalités civiles, en plus de la promotion des expériences réussies de ces acteurs civils, y compris les MRE.

Le choix des membres du jury a été fait sur la base de leur parcours distingué et leur travail sérieux au service de toutes les composantes de la société civile, a ajouté le ministre délégué, appelant le comité à placer au centre de l'attention la réalisation des objectifs prédéfinis.

De son côté, Mme El Khamlichi a affirmé que la Constitution de 2011 a donné une forte impulsion aux organisations de la société civile qui sont désormais un partenaire stratégique de l'État pour toutes les étapes de la décision publique (conception, exécution et évaluation), relevant que ces organisations occupent une place de choix dans l'ensemble des questions et chantiers de réforme sociétale lancés au Royaume.

Les ONG jouent dorénavant des rôles majeurs au sein de la société, a noté Mme El Khamlichi, saluant les efforts déployés par le ministère chargé des Relations avec le parlement en termes de coordination des politiques publiques ayant trait à la société civile et de lancement de diverses initiatives pour l'encouragement de ces organisations.

Le ministère avait procédé à l'introduction d'amendements au décret portant création du Prix de la société civile et à son règlement intérieur, dans le but de faciliter la participation des associations, des ONG et des personnalités civiles ayant rendu des services remarquables à la société, en reconnaissance de leurs efforts significatifs, de leurs initiatives créatives et de leurs contributions.

Parmi les nouveautés de ce décret, l'ajout d'une catégorie dédiée aux personnalités civiles de la diaspora marocaine, sous réserve que les candidats ne puissent concourir que dans une seule catégorie, l'objectif étant de garantir l'égalité des chances pour l'ensemble des candidats.

En ce qui concerne les modifications apportées au règlement intérieur du Prix, les associations sont autorisées à proposer des personnalités civiles oeuvrant dans le domaine associatif pour décrocher le Prix de la société civile, catégorie personnalité civile, avec l'obligation d'un consentement écrit du candidat.