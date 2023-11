Maroc: Laâyoune - Inauguration et lancement de projets de développement à l'occasion de l'anniversaire de la Marche Verte

Laâyoune — Le processus de développement dans la province de Laâyoune s'est consolidé par le lancement et l'inauguration de plusieurs projets de développement, à l'occasion du 48ème anniversaire de la Marche Verte.

Ces projets, dont l'inauguration ou le coup d'envoi des travaux ont été donnés par le wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, accompagné notamment des chefs des services extérieurs et d'élus, visent à assurer le développement agricole, améliorer l'offre de soins, promouvoir le secteur de l'artisanat, faciliter l'autonomisation des femmes et à renforcer les infrastructures sportives et culturelles.

Ainsi, le wali et la délégation l'accompagnant ont lancé le projet relatif à la réhabilitation et l'équipement d'un complexe culturel dédié à la culture Hassanie, pour une enveloppe budgétaire de 12 millions de dirhams (MDH).

Etalé sur une superficie de 6.000 m2, ce projet vise à sauvegarder le patrimoine culturel, promouvoir le tourisme et à créer des opportunités d'emploi dans le secteur touristique.

Les infrastructures sportives ont été également renforcées, avec l'inauguration d'une piscine couverte olympique et d'une salle omnisports, pour un investissement total de 105 MDH, en plus d'une piscine couverte Al Hizam (20,5 MDH).

En outre, le wali et la délégation l'accompagnant ont lancé un projet relatif à la réutilisation des eaux usées traitées dans l'arrosage des espaces verts, nécessitant une enveloppe budgétaire de 49 MDH.

Dans ce cadre, un réseau de desserte d'un linéaire de 64 Km sera mis en place, pour assurer le transfert des eaux usées épurées vers les sites cibles.

S'agissant du secteur de l'artisanat, la délégation officielle a inauguré Dar Saniaa (maison de l'artisane), en vue de renforcer les capacités des coopératives artisanales féminines et leur doter d'un espace propice à la production, à la formation et à la commercialisation.

Mobilisant un coût global de 2,2 MDH, ce projet qui s'inscrit dans le sillage du programme intégré de développement de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, a ciblé une cinquantaine de femmes artisanes réunies dans le cadre de coopératives et d'Union de coopératives, ayant bénéficié d'une série de formation dans les centres de formation par apprentissage.

Par la même occasion, il a été procédé à la remise des équipements au profit de 30 coopératives spécialisées dans divers domaines tels que la broderie, la couture et l'orfèvrerie, en vue de renforcer leurs capacités de production.

Par ailleurs, ils ont donné le coup d'envoi pour la construction d'une fourrière municipale (15 MDH) et d'une pépinière municipale (15 MDH).

A rappeler qu'il a été procédé à l'inauguration d'une unité de traitement du lait et de production de yaourt dans la commune de Foum El Oued (46 MDH), en vue de diversifier la production, améliorer le revenu des bénéficiaires et de créer de nouvelles opportunités d'emploi.

Dans le domaine de la santé, six centres de santé urbains et ruraux ont été mis en service au niveau de la province de Laâyoune, dans le cadre de la politique de réhabilitation et d'équipement des établissements publics de santé.

Il s'agit des centres de santé urbains du niveau premier, à savoir "Al Qods", "la ville nouvelle", "Al Aouda", "Al Wifaq", "Mohamed Salem Sidi El Boukhari" et "25 Mars", ainsi que le dispensaire rural de "Diaâte.

Dans le volet social, une plateforme numérique du programme "Jisr" pour l'autonomisation et le leadership a été lancée, afin de faciliter l'autonomisation des femmes dans la région.

En outre, le wali et la délégation l'accompagnant ont inauguré le centre multifonctionnel pour les femmes en situation difficile dans la commune de Dcheira et visité le centre multifonctionnel pour les femmes au quartier "Al Wifaq", d'autant plus qu'ils ont remis des voitures aux espaces multifonctionnels au niveau des quartiers "Al Wifaq", "Al-Wahda" et El Marssa.