Maroc: La Fondation Mohammed V pour la Solidarité organise une campagne de chirurgie de la cataracte au profit des sinistrés du séisme d'Al Haouz

Tahanaout — La Fondation Mohammed V pour la Solidarité a lancé, vendredi, une campagne médicale de chirurgie de la cataracte au niveau du Centre hospitalier provincial (CHP) de Tahanouat au profit des populations touchées par le séisme d'Al Haouz.

Outre les équipes de la Fondation (staff médical et assistantes sociales), un effectif de 11 chirurgiens et 39 infirmiers, ainsi que des étudiants infirmiers bénévoles, participent à cette opération médico-humanitaire qui se poursuit jusqu'au 12 novembre.

Cette opération d'envergure s'inscrit dans le cadre des efforts de la Fondation qui continue avec abnégation et dévouement, d'intensifier ses actions humanitaires et de mobiliser ses moyens logistiques en vue de venir en aide aux populations touchées par le séisme du 08 septembre dernier et répondre aux besoins des bénéficiaires, avec toute l'efficacité et la célérité requises.

« Cette initiative solidaire s'inscrit dans le cadre du dispositif de prise en charge médicale qui a été mis en place par la Fondation sur Hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, dès les premiers jours de la survenue du séisme », a indiqué à la MAP, la directrice de la communication de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, Sanae Dardikh.

Cette campagne chirurgicale, a-t-elle ajouté, a été programmée dans la continuité des prestations médicales offertes au niveau de l'hôpital de campagne déployé par la Fondation à Talat N'Yaaqoub et ce, à la suite des consultations en ophtalmologie qui ont permis de diagnostiquer les cas nécessitant une chirurgie de la cataracte.

Un total de 200 patients issus de différents douars et localités dont Talat'N'Yaaqoub, Asni et Ouirgane ont déjà subi des consultations préopératoires (bilan biologique et avis médical), les 7 et 8 novembre courant, et vont bénéficier d'opérations chirurgicales gratuites en plus d'effets vestimentaires, ajoute Mme Dardikh.

Pour sa part, Lina Botqbout, médecin spécialiste en ophtalmologie, a indiqué avoir participé à cette campagne en tant que " chirurgienne bénévole auprès de l'Association médicale marocaine de solidarité, qui organise, en partenariat avec la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, cette campagne médicale au profit des populations touchées par le séisme".

"Grâce à cette campagne, nous effectuons des opérations chirurgicales de la cataracte en faveur d'un grand nombre d'habitants issus de divers douars après qu'ils aient été diagnostiqués au préalable", a-t-elle relevé.

De leur côté, plusieurs bénéficiaires de cette campagne médicale ont exprimé leur profonde gratitude à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour la Haute Sollicitude dont le Souverain entoure les populations touchées par le séisme.

Ils ont également salué l'attention particulière qu'ils ont reçue de la part du personnel médical, ce qui leur a permis de bénéficier de traitements et de soins adéquats.

La Fondation, rappelle-t-on, prend également en charge le transport des bénéficiaires à l'hôpital ainsi que leur retour à leur lieu de résidence, outre le suivi post-opératoire assurée par les spécialistes en ophtalmologie mobilisés au niveau de Talat N'Yaaqoub et/ou au CHP de Tahanouat.