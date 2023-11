Congo-Brazzaville: Voir ou revoir - « Shimoni » d'Angela Wanjiku Wamai

Long métrage drame de la réalisatrice kényane Angela Wanjiku Wamai, « Shimoni » conte le parcours d'un personnage principal lugubre, un enseignant brisé psychologiquement par les souvenirs d'un séjour carcéral.

Après sept années de prison, Geoffrey, ancien instituteur, 35 ans, doit refaire sa vie à Shimoni, un paisible village de la campagne kényane. Seulement, Geoffrey déteste l'endroit et peine à se réinsérer dans la société après sa sortie de prison. Depuis son arrivée à la campagne, il y reste caché dans la cour de l'Eglise catholique et ne sort jamais. Un dimanche après la messe, Geoffrey aperçoit un homme aux cheveux blancs....

Traduit du swahili par « The Pit », Shimoni est un drame rigide et intense présenté avec l'oeil distinctif de la monteuse kényane devenue réalisatrice, Angela Wanjiku Wamai. Dans son premier long métrage, Angela ramène, comme un ressassement, la souffrance sociale d'un ex-prisonnier éprouvé plus par le jugement du tribunal de sa conscience que par le remord de son propre acte qui lui a valu sept bonnes années de sa jeunesse. Un prisonnier asservi aussi par la haine d'un homme qui symbolise toute sa ruine personnelle et sentimentale.

Un scénario, un homme. Malgré le fait d'avoir eu le privilège de s'éloigner de la prison, Geoffrey n'arrive pas à se reconstruire. L'église, lieu de repentance et de renaissance, qui aurait pu le permettre de se séparer de son passé sombre pour s'adonner à un nouvel avenir plein d'espoir s'est transformé en un chemin de croix. Au fil des jours, Geoffrey sombre de ne pas pouvoir prendre sa revanche sur la société, sur le mal et sur la douleur qui pèse sur son coeur. Outre Geoffrey, le rôle le plus captivant dans ce film est celui de grand-mère Martha, celle par qui Angela fait passer l'humour pour atténuer les réalités d'une condition humaine telles rencontrées dans le scénario de ce film : l'injustice, la force mentale, l'amour, la mort, le pardon, le mal, etc.

%

Un humour comme exutoire aussi bien pour elle que pour ceux qui passent devant la caméra...pour affronter l'amour, la mort et le mal. Des réalités d'une condition humaine rencontrées dans le scénario pour marquer le drame né de la descente aux enfers d'un personnage principal.

Sorti en 2022 et d'une durée d'environ 1h37, « Shimoni » a remporté l'Etalon de bronze au Fespaco 2023 à Ouagadougou, après le Toutankhamon d'Or 2023 et une nomination dans la compétition officielle de la deuxième édition du Red Sea IFF de Djeddah en décembre 2022.