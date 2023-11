Congo-Brazzaville: Festival soul Power Kongo - Le programme de la 10e édition dévoilé

Du 16 au 19 novembre se tiendra à Pointe-Noire et dans la baie de Loango la 10e édition du festival soul Power Kongo. Organisée par Matembi productions, la rencontre servira d'un cadre d'échange, de partage d'expériences et de savoir- faire dans différents domaines artistiques.

Sur le thème "Kongo square, esclave Loango", la 10e édition mémorable et exceptionnelle, a dit Sylvie Mavoungou Bayonne, fondatrice et présidente de Matembi productions, va célébrer deux événements majeurs dont l'un en lien avec l'histoire du Congo et l'autre avec la mémoire, respectivement les 60 ans de collaboration entre l'Union européenne et le Congo. Ce sera aussi, a-t-elle dit, pour la première fois qu'une partie de ce festival se déroulera dans la baie de Loango, point de départ de millions d'esclaves vers les pays d'Europe et d'Amérique. Symbole de l'histoire de l'esclavage dans le nouveau monde, la ville de la nouvelle Orléans et son fameux Kongo Square sont le lieu où les esclaves perpétuaient leurs chants, leurs danses et leur culture. L'idée pour les organisateurs serait donc de créer un pont entre ces lieux.

« Je suis allée à Cuba, aux États-Unis, au Brésil, pour comprendre que je n'étais pas seule à être marquée par l'histoire tragique de mes origines. Pour rendre hommage à l'esprit de résistance et de résilience de ces peuples déracinés et de leur descendance, j'ai créé Matembi productions en 2003, une association qui a pour objectif principal la création d'un projet multiforme en lien avec la culture africaine et du Congo. Des films, des formations, puis le festival soul Power Kongo sont les résultats des actions de l'association », a déclaré Sylvie Mavoungou.

Musique traditionnelle, conférences, ateliers, ciné-débats sont au programmes de la dixième édition du festival soul Power Kongo qui réunira, outre les artistes congolais, plusieurs autres de la diaspora africaine en provenance de Belgique, de la République démocratique du Congo, du Togo et du Bénin. Des artistes tels que Jeanne Lokomo, Loïc Zongo, choeur kisansi, le groupe Racine d'Afrique, DJ Magestik, Nadège Meden, Raphaël Green, Annick Garso, Sarah Punga, Céleste gospel, Isabelle Kabatu, Tamangoh et autres vont échanger pendant quatre jours les expériences et les savoir-faire dans leurs différents arts respectifs. La première journée de l'événement servira de cadre pour la présentation d'un opéra trois actes « Grandes soeurs au regard plein de pélerinage », création exclusivement féminine orchestrée par Isabelle Kabatu, soprano, et mise en scène par Stéphane Guiliani. Cet opéra plonge dans la scène trois femmes, à savoir Florence Price, Margareth Bonds et Joséphine Baker qui, par leur lutte à travers leur art, la musique et le chant, ont réussi à surmonter et briser les obstacles.

Créé en 2013, soul Power Kongo est un festival des cultures et des arts. Il constitue un pont entre l'Afrique et sa diaspora, dont la vocation première est de nourrir l'âme, l'esprit et les sens par des approches artistiques variées (musique, théâtre, danse, peinture, cinéma, etc.) se voulant à la fois authentiques, rigoureuses et pédagogiques, tout restant festives. Soul Power Kongo est né de la nécessité de créer sur le continent africain une véritable plateforme d'expression entre les cultures africaines et celles de la diaspora. Depuis sa première édition, le programme de ce festival est mis au point avec le souci de sortir les cultures africaines et celles qui leur sont apparentées du folklore auquel elles sont trop souvent réduites.