Congo-Brazzaville: Slam - Rosela M'sat en spectacle le 12 novembre

Sur invitation du Centre culturel Zola, la slameuse congolaise Rosela M'sat prendra part au rendez-vous « Ma première scène » qui se tiendra le 12 novembre, à Brazzaville.

« Ma première scène » est un espace d'expression des jeunes artistes congolais en quête de visibilité, leur offrant la possibilité de s'affirmer, de s'afficher et de se faire connaître. Les fils du pays, les producteurs et les managers ont l'opportunité de dénicher les talents à promouvoir et à soutenir.

Au cours de cette manifestation culturelle, la jeune slameuse congolaise entend présenter trois thèmes essentiels, à savoir « Enfants de la rue », « Amie, ralentie » et « A toi mon amour ». A travers la thématique de « L'enfant de la rue », l'artiste aimerait attirer l'attention de la population et des autorités sur la nécessité de prendre des dispositions pratiques et efficaces en faveur des personnes démunies.

« Le phénomène des "enfants de la rue" ne cesse de prendre de l'ampleur. Les dommages collatéraux sont le banditisme, le vandalisme et d'autres pratiques semblables. Les gens devront prendre leurs responsabilités. Les enfants de la rue doivent bénéficier de l'assistance. C'est cela que j'essaie de réclamer », a-t-elle dit.

Par ailleurs, grâce au deuxième thème « Amie, ralentie », Rosela M'sat la slamite entend conseiller les jeunes filles à faire un bon usage de leur beauté physique. Certaines d'entre elles marchandent leur corps pour gagner de l'argent, trouver du travail ou pour obtenir d'autres faveurs. Rosela M'sat la slamite invite ces jeunes gens à préserver leur beauté physique comme un héritage précieux.

Dans le dernier thème, « A toi mon amour », la jeune slameuse envisage vanter les mérites de la fidélité conjugale. Selon elle, chaque femme devra garder son partenaire et chaque homme devrait conjuguer les mêmes efforts pour rester scotcher à sa compagne. « Les Congolais devront peser de tous leur poids pour sauvegarder la fidélité, source de bonheur et d'épanouissement familial », a-t-elle déclaré.

L'artiste slameuse engagée demande à ses fans, ses compatriotes et son staff d'honorer de leur présence sa prestation. « Je compte sur les miens, sur mes compatriotes et mon équipe pour faire carrière dans cette forme de l'art. Je vous prie de venir nombreux à mon show », a-t-elle conclu.