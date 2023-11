Congo-Brazzaville: Média - Les grandes voix francophones de la radio s'invitent à Ponton la Belle

Après Claudy Siar, venu avec la team de Couleurs tropicales (Radio France internationale (RFI) à l'occasion du Festival Ponton Miziki et après Mory Touré (correspondant, entre autres, de RFI & TV5 Monde) venu pour le concert caritatif de Zao en faveur des victimes des accidents vasculaires cérébraux, c'est au tour de Bintou Simporé d'honorer de sa présence le festival Soul Power Kongo qui se tient du 16 au 19 novembre, à Pointe-Noire, et dans la baie de Loango.

Née d'un père burkinabé et d'une mère française, Bintou Simporé est l'une des grandes voix de Radio Nova France, une station qu'elle rejoint en 1985 en tant que stagiaire, à l'âge de 27ans, et à la faveur du Festival Racines noires qu'elle organise avec Catherine Ruelle de RFI. Sa rencontre ce jour là avec le célèbre Jean-François Bizot, co-fondateur du groupe Nova/Actuel/TSF, sera déterminante et la carrière de Bintou Simporé sera fulgurante.

Aujourd'hui, journaliste, auteure, animatrice, responsable des programmes de Radio Nova, elle est avant tout la femme des musiques du monde. On lui doit maintes émissions cultes qui visitent les quatre coins de la terre : la sono mondiale « Néo Géo Nova » ou encore « Grand Mix matinal », émissions que l'on peut écouter en live ou en podcast sur le web site de la radio parisienne. On lui doit encore nombre d'émissions radio hors les murs, Berlin, Johannesburg, Dakar, Montréal, Abidjan, etc., ainsi que deux compilations consacrées notamment aux musiques d'Afrique.

Dans le cadre du festival Soul Power Kongo, Bintou Simporé pose valises et micro à l'hôtel Elaïs où se déroulera, le 16 novembre à 17 heures, la projection du documentaire « Original Funk, le son de la Nouvelle-Orleans » qu'elle a co-écrit en 1992 avec J.F. Bizot. Berceau du blues, du jazz, du rythm'n blues, du rock, du funk, New Orleans a mélangé les apports français, espagnols, amérindiens, africains, caribéens, sud-américains, déposés par l'histoire sur les côtes du golfe du Mexique. Truffé d'archives précieuses et vibrant des rythmes du carnaval, le film revient à la source de toute la musique populaire américaine.