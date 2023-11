Congo-Brazzaville: IFC - De nouveaux ouvrages destinés aux lecteurs

Pour les mois de novembre et décembre, la médiathèque de l'Institut français du Congo (IFC) présente aux amoureux de la lecture une collection alléchante d'ouvrages susceptibles de les aider à prolonger leurs moments de détente.

« Minecraft : le guide océans » de Stéphanie Milton (2019)

Paru aux éditions Amazon, « Les océans de Minecrat » est un livre de poche de 80 pages, dédié aux enfants de 9 à 14 ans. Il regorge de créatures colorées et de trésors rares mais aussi de nouveaux dangers. Le guide Minecraft officiel « Oceans » vous apprendra à respirer sous l'eau, à découvrir des trésors engloutis et à combattre les gardiens et les mobs des profondeurs.

« Sortir du réchauffement climatique » de Dominique de Rotalier (2022)

L'ouvrage de 165 pages guide le lectorat avec efficacité sur un sujet qui commence à préoccuper sérieusement une très large part de la population. Ce livre veut aider à préparer notre futur sans CO2, en comprenant bien la nature de ce gaz et sa relation avec les différentes énergies que nous consommons au quotidien. En effet, une grande partie des émissions de CO2 provenant de la combustion des énergies fossiles telles le pétrole, le gaz ou le charbon reste mélangée à l'air et s'accumule discrètement autour de la terre, provoquant l'effet de serre. De ce fait, l'auteur estime que si l'on est « suffisamment motivé », on peut réduire à zéro son empreinte carbone, et donc participer au sauvetage de la vie sur la planète. Certes, il faut une action collective, puisque les seules motivations individuelles ne suffiraient pas. En outre, comme le soulignait l'Accord de Paris de 2015, il faut commencer à agir tout de suite, diminuer progressivement ses émissions de CO2 pour parvenir à l'horizon 2050 à zéro émission de carbone.

« Les vertueux » de Yasmina Khadra (2023)

Roman de 512 pages, « Les vertueux » relatent l'histoire de Yacine Cheraya, qui en 1914 n'avait jamais quitté son douar lorsqu'il est envoyé en France se battre contre les boches. De retour au pays, après la guerre, d'autres aventures incroyables l'attendent. Elles vont l'emporter comme une crue à travers mille imprévus, lui feront connaître le monde moderne, celui des machines et des machinations, des tirailleurs loyaux et des trahisons. Il n'aura pour faire face à l'adversité que la pureté de son amour et son in défectible humanité.

De son vrai nom Mohammed Moulessehoul, l'écrivain algérien Yasmina Khadra est né le 10 janvier 1955. Il est auteur d'une trentaine d'ouvrages traduits et publiés dans une cinquantaine de pays. Son style à la fois brutal et poétique séduit le public et les critiques, mais aussi les cinéastes, bédéistes et dramaturges qui ne cessent d'adapter ses oeuvres aux quatre coins du monde.

« Le pouvoir insoupçonné de tes blessures et de tes blocages » d'Isabelle Cerf (2022)

Il s'agit de découvrir les cinq questions clés à se poser pour construire son propre bonheur dans ce monde où tout va trop vite, où les injonctions au bonheur, au bien-être et à la performance sont omniprésentes. On peut disperser ses énergies dans une course à la perfection impossible à atteindre, et se sous-estimer car on n'a pas les résultats escomptés. Grâce à ce livre, on apprendra à aimer ses failles et ses blessures autant que ses plus grandes qualités, mais aussi à nuancer les événements de la vie et du monde qui vous entoure ainsi que vos réactions.