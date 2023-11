Congo-Brazzaville: Le saviez-vous ? - Pourquoi ressent-on le besoin d'être seul ?

Les personnes qui travaillent dans le domaine des arts, des lettres, du spectacle et du monde des sciences sont souvent nombreuses à ressentir le besoin de solitude.

Tout comme les chefs d'entreprise et les hauts cadres, qui ont besoin d'être seuls avant de prendre des décisions importantes pour leurs sociétés et leurs salariés. Les bienfaits de la solitude sont positifs, car ils intensifient la réflexion et les facultés de prise de décision. Explications.

Pour bien comprendre le phénomène de solitude, il est important de bien faire la différence entre ce sentiment et l'isolement social. Le premier terme se définit simplement par le fait d'être seul momentanément ou habituellement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'on peut éprouver de la solitude même lorsque l'on discute avec des amis. Cependant, elle n'est pas forcément non plus génératrice de malheur et de souffrance. Par contre, l'isolement est le fait de subir cette solitude, de mal vivre ces instants seuls. Cela peut aussi être associé à l'incapacité d'échapper à la solitude.

En effet, avec la solitude, on peut prendre du temps à réfléchir sur soi et pour soi. On repense facilement aux choix pris, aux succès, aux échecs et aux leçons que l'on en a tirées. Il ne s'agit pas de ruminer dans son coin, mais d'apprendre à mieux se connaître.

Notre esprit est sans cesse accaparé par tout ce qui nous entoure. Et on l'a bien compris. Dans notre monde actuel, les sources de stress et de fatigue sont nombreuses. Tel est le cas, dans le film Transcendance (2014), l'un des personnages principaux prend le temps de se créer un coin hors-réseau, où lui et sa femme viennent passer du temps ensemble loin de leurs soucis.

Ainsi, l'on pourrait donner cinq conseils principaux pour mieux profiter des bienfaits de la solitude. Il s'agit de savoir rester seul pour son bien, mais ne pas s'isoler et se mettre en marge des autres ; se ménager et ne pas jouer les ermites en pleine traversée du désert ; se donner des rendez-vous réguliers avec soi-même, savoir s'isoler, prévoir et planifier les moments de solitude ; stimuler son esprit. Anticiper ces moments de solitude en prévoyant de lire un livre, de regarder un film ou d'écouter une oeuvre musicale. On peut aussi prévoir de s'isoler à des moments qui s'y prêtent, comme dans les transports en commun.