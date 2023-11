Congo-Brazzaville: Primud 2023 - Afara Tsena et Extra Musica Nouvel Horizon en lice

L'artiste et le groupe de musique sont nominés parmi les sept artistes de la sous-région Afrique centrale à la huitième édition du prix Primud qui se tiendra le 19 novembre à Abidjan, en Côte d'Ivoire. La récompense du mérite contribue au développement et à la promotion de l'industrie culturelle africaine, tout en favorisant les échanges, les collaborations et les opportunités entre les acteurs.

L'événement est placé sur le thème "Celebrate African Excellence". Les votes du public ont débuté le 28 octobre et se poursuivent jusqu'au 17 novembre pour les 449 artistes nominés. Seuls les meilleurs de chaque catégorie sur les vingt-neuf seront primés. Ces votes sont répartis de la manière suivante: 20% sur internet, 40% par SMS et 40% par les membres du jury. Pour la bataille du prix du meilleur artiste d'Afrique centrale, Afara Tsena et Extra Musica Nouvel Horizon seront face aux artistes tels que Innoss'B, Ya Lévis, Blanche Bailly, Ko-c, Krys M, Phillbill, Mami.

La scène s'ouvrira pour le compte du groupe Extra Musica Nouvel Horizon avec des artistes talentueux tels que Sharabia, dit États-Unis, et Zaparo de guerre, qui sont sans doute des "Atalakous" les plus doués de leur génération. Avec son style combinant sebene, ndombolo et un peu du coupé-décalé, le groupe tentera de séduire le public et le jury tant par son alchimie que par son énergie débordante. Sa musique et ses voix exceptionnelles vont livrer douceur et émotion, pour plonger ainsi le public qui sera présent dans les airs de son Congo natal, comme il a toujours l'habitude de le faire. Aussi, le public découvrira lors de cette soirée la guitare entêtante de Sonor Digital, dont personne ne pourra s'empêcher de bouger le corps. Cette guitare remet au goût du jour la recette de son ancien groupe Extra Musica Zangul.

De son côté, Afara Tsena Fukushima, lauréat du prix « Pool Malebo révélation musique » lors de la 11e édition du trophée Mwana mboka, à Kinshasa, et celui de "Meilleur artiste de l'année" obtenu lors de la 19e édition du trophée Sanza de Mfoa et Brazza best awards, continue de faire ses marques dans cet univers musical africain. Avec son innovant concept "Afro-Mbokalisation", une recette musicale alliant ndombolo, le coupé-décalé et le folklore de son pays, Afara Tsena a réussi à faire vibrer les foules au Congo et partout ailleurs. Les mélomanes de toutes parts ne s'empêchent pas de se trémousser ou de se tortiller au son de l'Afro Mbokalisation. Par ce concept, le jeune artiste congolais revendique fièrement les sonorités traditionnelles nationales. Il connaît un succès fulgurant depuis la sortie de son single "Jalousie" publié sur Youtrace en 2021 et sa côte de popularité ne cesse de croître.

Initiée par l'artiste ivoirien, précurseur du coupé-décalé, Molare, la soirée de distinction de la musique, notamment Primud, vise à valoriser la diversité et la richesse culturelle africaine, en mettant en lumière les créateurs qui font vivre et rayonner l'art sur le continent et dans le monde. Elle contribue également au développement et à la promotion de l'industrie culturelle africaine, en favorisant les échanges, les collaborations et les opportunités entre les acteurs du secteur.