Congo-Brazzaville: Concours de plaidoyer et d'éloquence - La 9e édition lancée

La délégation de l'Union européenne (UE) au Congo vient de lancer la 9e édition du concours de plaidoyer et d'éloquence à travers l'appel à candidatures ouvert jusqu'au 20 novembre.

« Organisé dans le contexte de la célébration du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits humains, cette édition s'annonce particulièrement prometteuse », a indiqué la délégation de l'UE au Congo sur sa page Facebook.

Cette année, le concours s'adresse aux jeunes congolais, qu'ils soient étudiants, entrepreneurs, artistes, activistes, etc. La limite d'âge des participants est fixée à 25 ans. A en croire les organisateurs, absolument tous les profils sont encouragés à déposer leurs candidatures. Les candidats doivent notamment avoir une passion pour l'argumentation ; être à l'aise avec la prise de parole en public et, surtout, préparer un plaidoyer en lien avec le thème général des droits humains.

L'inscription est ouverte actuellement en ligne. « Lire très attentivement le règlement de participation disponible afin de vous rassurer que vous répondez bien aux conditions. Remplir un formulaire d'inscription en ligne et envoyer une vidéo à la délégation de l'Union européenne au plus tard le lundi 20 novembre 2023. Ensuite, prendre votre mal en patience et attendre les résultats des présélections », ont rappelé les organisateurs sur la toile.

Après cette phase d'envoi des candidatures, le comité d'évaluation du concours de plaidoyer et d'éloquence se réunira le 23 novembre. Les résultats seront proclamés dans la foulée des délibérations et seuls les candidats sélectionnés seront contactés. La phase finale, demi-finale et finale aura lieu le 8 décembre. « Des questions, préoccupations ou besoins d'informations complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter. Bonne chance ! », ont indiqué les organisateurs à l'endroit des participants.