Congo-Brazzaville: À coeur ouvert - La force du pardon

L'amour est patient, plein de bonté. L'amour n'est point envieux, il ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. Il croit tout, espère tout, excuse tout, il pardonne.

Que de querelles aux causes artificielles, que de rancoeurs couvrant des marmites de douleurs. Que d'occasions manquées de se dire " oui " et de s'abandonner à la force du pardon, à la puissance de l'amour.

La vie est faite pour être partagée à l'image d'une pizza qui se savoure de parts en parts, entre frères et soeurs, potes et amis, chéri et chérie, à l'église et devant le maire.

La vie se construit d'occasion en occasion, de rencontres à événements, de petits coups de coeur à grandes révélations. Ne passez pas à côté de l'occasion d'être heureux, ensemble, devant cette belle pizza aux champignons que vous pouvez partager avec ce mec, oui, celui-là ; avec ce cousin, oui, celui-là.

Mais souvent, l'amour ne vient pas seul. Il vient avec ses blessures, ses incompréhensions, ses mathématiques et sa philosophie, comme une rose qui vient avec ses épines, à prendre ou à laisser.

Alors le choix se pose, se préserver ou accepter quelques blessures, quelques égratignures ? Partir ou rester ? Démissionner dès le premier pas de côté ou réessayer, juste pour se donner la peine ? Croire d'office que ce mec, cette fille est toxique ou gratter un peu pour voir ce qu'il y a sous la surface, sous la calotte glaciaire, derrière le bouclier ?

Personne n'est parfait en amour ni dans les relations, encore moins vous. Et si vous ne vivez pas dans une grotte dans le désert ou au fin fond du pôle Nord, c'est qu'il y a des gens qui ont appris à passer l'éponge sur certains de vos faits et gestes; qui ont appris à vous considérer comme un chantier non-achevé, qui ont appris à reléguer au rang de futilités des actes que vous avez posés, qui ont appris à composer avec vous de gré ou de force, par contrainte ou avec l'espoir de vous voir vous améliorer peut-être même avec une joie sincère et profonde car ils savent bien que l'erreur est humaine.

Les erreurs, on peut les compter. Mais la beauté de la chose, c'est qu'elles participent à votre édification personnelle et à rendre fortes vos relations. Lorsque l'on connaît le pire et le meilleur d'une personne et qu'on l'accepte telle qu'elle est, plus rien ne nous effraie. On n'est pas angoissé par une apparition brutale d'une vision cauchemardesque, et même quand elle surviendrait, ceux qui vous connaissent savent sur quelle soupape tirer pour vous ramener à votre plus belle version de vous-même dans l'amour, la patience, la bienveillance et la tolérance. Tels sont les délices du pardon.

Alors on va au bar, on boit un verre. On partage le meilleur et on surfe sur les choses qui font écho aussi bien chez l'un que chez l'autre. On ne se quitte plus et on se redonne rendez-vous chaque vendredi soir au bord du fleuve pour apprécier les joies de l'amitié, de la simplicité et de la complicité.