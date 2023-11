L'oeuvre en honneur à Zao s'inscrit dans la démarche artistique du jeune peintre portraitiste congolais, Dech, qui, par son art, a choisi d'immortaliser les grandes figures de la musique congolaise de leur vivant.

Le jeune peintre Dech a débuté sa carrière professionnelle en 2014 auprès de Master k concept, avant de s'orienter vers le portrait en 2027. L'oeuvre dédiée Zao n'est pas la première de son art. Avant celle- ci, le portraitiste a réalisé d'autres dont celles de Roga- Roga, Diesel Gucci, Nix ozay, Makhalba Malechek.

Icône de la musique congolaise et africaine, Casimir Zao, a dit le jeune peintre Dech, a oeuvré tout au long de sa carrière pour le rayonnement de cet art. Ainsi, de son vivant, il mérite une attention particulière de tous. Lui rendre hommage, c'est reconnaître sa valeur, son engagement, son influence sur la jeune génération des artistes congolais et africains. « Zao Casimir est une légende de la musique congolaise et africaine qui a produit des tubes planétaires. Nous avons jugé bon de l'honorer de son vivant après cette étape sanitaire difficile qu'il a traversée, étant donné que nous n'avons pas de moyens pour le soutenir financièrement », a déclaré le jeune Dech.

Véritable trait d'union entre la musique d'aujourd'hui et celle d'hier, Zao rappelle avec mélancolie les légendes ou les immortelles aires d'un grand Kallé Jeff, voir les tubes cultes des Bantous de la capitale, l'orchestre baobab du Sénégal ou du grand Sékouba Bambino. Originaire du Congo, Casimir Zao, né en 1953, à Goma Tsé-Tsé dans le Pool, a commencé la musique en jouant avec un groupe de son quartier, Gloria, en 1968. Il va rejoindre l'un des grands groupes de l'époque, les Anges, en tant que chanteur, percussionniste et danseur. C'est principalement avec ce groupe qu'il a acquis son expérience.

En 1977, les Anges participent au festival de la chanson politique en Bulgarie où ils remportent la palme d'or. En 1978, Zao entre à l'école des instituteurs et, la même année, les Anges vont à Cuba pour le festival mondial de la jeunesse. En 1989, trois membres des Anges dont Zao sont choisis pour se rendre en Italie, à l'occasion du festival Mondovision à Florence. En 1981, il se présente au concours Découvertes RFI, sans succès bien qu'il ait été sélectionné parmi les finalistes. En 1982, Zao se présente à nouveau avec la chanson « Sorcier ensorcelé » et obtient le prix de l'ACCT. Le 18 novembre 2017, lors de la célébration de la Journée de la République, il est élevé au rang de Commandeur dans l'ordre du Mérite congolais par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso.

L'artiste a atteint son apogée avec le titre « Ancien combattant » qui a connu un grand succès mondial. En 1983, ce tube remporte le premier prix au festival de la musique d'Afrique centrale. Il doit son succès en partie à la participation des grandes pointures de la musique congolaise dont la direction de l'orchestre est assurée par Jeff Louna, guitariste de renommée. Les guitares de Samnuel Pembele et Jeff Louna s'accordent avec le clavier de Freddy Kebano, alors la batterie de Ricky Siméon, les percussions de Zao et de Clotaire Kimbolo puisent dans le folklore congolais. Mais plus qu'un amuseur, Zao est un révélateur des maux de son continent et, par le biais de l'ironie, fait passer des messages politisés et profondément ancrés dans son époque.