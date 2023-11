Sénégal: Assainissement du circuit de distribution du pain - Plus de 10 mille baguettes saisies à Dakar

Dakar — Plus de 10 000 baguettes de pain, ainsi que des motos et chariots servant à les transporter ont été saisis par la direction du service régional de commerce de Dakar, entre jeudi et vendredi, dans le but de réglementer et d'assainir le circuit de distribution du pain.

"Le pain doit être distribué dans les règles de l'art telles que prévues par la réglementation et le but de cette opération, c'est véritablement d'assainir le secteur, d'assainir les circuits de distribution du pain (...)", a expliqué Amadou Touba Niane, commissaire aux enquêtes économiques et chef du service régional de commerce de Dakar.

Il s'agit, précise-t-il, de les délester "des impuretés, des présences nuisibles, en faisant en sorte que les multiples relais qui sont au détriment du consommateur puissent cesser", a-t-il ajouté.

Il faisait face à la presse dans les locaux du service régional du commerce, après une tournée entamée vendredi matin dans la ville de Dakar.

"Nous avons passé en revue Médina 1, Médina 2, Médina 3, Gueule-Tapée, Gibraltar, Niary Tally et Grand-Dakar pour Dakar département. Les mêmes choix ont été opérés au niveau des départements de Rufisque, Pikine, Keur Massar et Guédiawaye", a-t-il signalé.

Selon lui, "l'administration du commerce, sur instruction du directeur du commerce intérieur, le service régional, à l'échelle régionale avec ses services départementaux, s'est engagé dans cette lutte, à travers ces opérations qui sont en cours".

Il informe que "plus de 10 mille baguettes" de pain ont été "retirées au niveau régional" et "plus d'une vingtaine de motos-Jakarta, autant de chariots et "une soixantaine de vélos saisis".

Depuis la mise en oeuvre de la nouvelle réglementation, surtout à travers le décret 2019-2277 réglementant les activités de boulangerie et de pâtisserie au Sénégal, il y a eu une "forte activité autour du pain", menée par ses services à l'échelle régionale et au niveau départemental.

Il existe d'autres arrêtés organisant ce secteur, a-t-il indiqué, soulignant que l'opération n'est pas "nouvelle".

"Il y a eu un petit relâchement depuis un certain temps et nous avons jugé nécessaire de remettre sur orbite toute la réglementation concernant ce secteur", a-t-il concédé.

Il a déclaré que l'Etat souhaite une "rationalisation de l'investissement" dans ce secteur, en donnant un coup de pouce à ceux qui s'acquittent de leurs obligations fiscales de façon régulière, qui ont consenti des »investissements lourds » et qui, selon lui, doivent aussi être protégés par l'Etat.

Mais, l'Etat veut également protéger le consommateur contre "des manipulations du pain" qui, dit-il, "atterrissent dans le ventre du consommateur avec tous les dangers que cela représente".

"Mais, pour ce qui est de l'implantation des kiosques, il appartient aux boulangers d'occuper l'espace et de faire en sorte que ce pain-là puisse être accessible au consommateur (...)", a-t-il dit. Il estime que "la balle est dans le camp" des boulangers.

"Il faut lever l'équivoque. La vente de pain n'est pas strictement interdite dans les boutiques, mais les conditions posées par le texte sont tellement difficiles qu'elles ne sont pas d'accès facile au boutiquier, car il faut un espace spécialement aménagé à cet effet et un personnel dédié", a-t-il précisé.

Le chef du service régional de commerce de Dakar informe que ces opérations se font avec l'appui des volontaires de la consommation.

"Ils ont été présents hier et aujourd'hui et ont été d'un grand apport. Et à la date d'aujourd'hui, le département de Dakar en a à sa disposition autour de 400. Les 105 sont déjà avec nous, mais dans la semaine, je recevrai le reste", a-t-il souligné.

"Le service régional est déterminé à sortir le pain du circuit irrégulier de distribution. Il y aura un suivi, je m'engage pour ça et rien ne sera plus jamais comme avant", a-t-il martelé.