Gambie: Elim. Mondial - La Gambie sort une liste de 23 joueurs !

Tom Saintfiet sélectionneur de la Gambie a dévoilé ce vendredi une liste de 23 joueurs appelés pour les matchs face au Burundi et à la Côte d'Ivoire dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026.

Omar Colley est appelé mais pourrait ne pas jouer car il est encore blessé. On note aussi dans cette liste des Scorpions, le retour Saidy Janko. Mamadou Bajo pour sa part, honore sa première sélection avec la Gambie. Yankuba Minteh et Ibou Touray blessés, sont forfaits pour ces deux confrontations.

Cependant les absences de Ali Sowe et Yusupha Njie ont suscité des interrogations. Ce à quoi Tom Saintfiet a tenu à apporter des précisions. « Pourquoi je n'ai pas appelé Ali Sowe et Yusupha Njie? La raison pour laquelle Yusupha Njie et Ali Sowe ne sont pas appelés à l'équipe nationale est très claire parce que nous avons appelé les deux pour nos matchs précédents et plusieurs fois, ils ne se sont pas présentés ou ils avaient une excuse pour ne pas venir. »

Tom Saintfiet today unveiled his final 23-man squad for Gambia's World Cup qualifiers against Burundi and Ivory Coast on November 16 and 20th respectively. U-20 star Mahmudu Bajo received a first call up while Yankuba Minteh and Ibou Touray missed out through injury pic.twitter.com/USWoaTzoTD

