Sénégal: France - Lamine Camara remporte le prix du plus beau but du mois d'Octobre en Ligue 1 !

Lamine Camara remporte le prix du plus beau du mois d'octobre en Ligue 1 française. Le joueur de Metz était en compétition avec quatre autres joueurs (Eli Junior Kroupi, Pierre- Emerick Aubameyang, Aleksandr Golovin et Warren Zaïre-Emery).

Après avoir remporté le prix de la pépite du mois d'octobre en Ligue 1, le jeune international sénégalais s'adjuge une nouvelle distinction individuelle avec le prix du plus beau but du mois d'octobre décerné par Ligue 1 Uber Eats.

Auteur d'un but extraordinaire contre Monaco, le milieu de terrain de 19 ans a inscrit l'un des plus beaux buts de la saison en marquant sur une frappe à 58 mètres. Il pourrait même être considéré comme un sérieux prétendant au prix Puskas du meilleur but de l'année.

Le but de l'ancien joueur Génération Foot figure dans le top 5 des buts les plus lointains depuis la saison 2006-2007. Il occupe la 4e place de ce classement et efface l'ancien lyonnais Nabil Fekir, qui occupait cette postion.

@Lamine_Camara15 en conférence de presse avant la réception de @FCNantes.

« Il ne faut pas s'enflammer, je n'ai encore rien fait. »

