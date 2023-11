Afrique: Elim Coupe du Monde 2026 / Afrique du Sud vs Bénin - La liste des Bafana Bafana sans Lyle Foster

Le sélectionneur de l'Afrique du Sud, Hugo Broos, a dévoilé ce pour les éliminatoires de la Coupe du monde contre le Bénin et le Rwanda. Le buteur de Burnley Lyle Foster est absent pour une bonne raison.

L'entraîneur belge a publié une liste de 23 Bafana Bafana, Hugo Broos pour les deux matchs de ce mois-ci. Un effectif avec lequel ils doivent accueillir le Bénin au stade Moses Mabhida de Durban le samedi 18 novembre 2023, avant de se déplacer pour affronter le Rwanda, trois jours plus tard.

On y retrouve l'attaquant d'Al Ahly, Percy Tau, mais le grand absent est celui de Burnley, Lyle Foster, qui a marqué 3 buts et délivré 2 passes décisives en 7 matchs cette saison en Premier League. Un souci de santé selon Broos.

« J'en ai parlé au médecin du club et à l'entraîneur, et ils m'ont demandé d'être discret à ce sujet. Lyle est un bon joueur et a beaucoup progressé l'année dernière », a-t-il déclaré ce vendredi en conférence de presse, alors que des rumeurs évoquent des inquiétudes au niveau de la santé mentale du joueur de 23 ans.

Les autres membres de leur Groupe C des éliminatoires du Mondial 2026 sont le Nigeria, le Zimbabwe et le Lesotho.

Elim Coupe du Monde 2026 : la liste de l'Afrique du Sud contre le Bénin et le Rwanda

Gardiens : Ronwen Williams, Veli Mothwa, Ricardo Goss.

Défenseurs : Sydney Mobbie, Bradley Cross, Grant Kekana, Nkosinathi Sibisi, Aubrey Modiba, Siyanda Xulu, Mothobi Mvala, Khuliso Mdau.

Milieux de terrain : Teboho Mokoena, Sibongiseni Mthethwa, Jayden Adams, Sphephelo Sithole.

Attaquants : Themba Zwane, Zakhele Lepasa, Lebo Mothiba, Parcy Tau, Oswin Appollis, Mihlali Mayambela, Thapelo Maseko, Bongokuhle Hlongwane.

23 men squad for the upcoming @FIFAcom World Cup qualifiers against Benin 🇧🇯 on 18 November 2023 in Durban and Rwanda 🇷🇼 on 21 November 2023 (away) @SAFA_net @10bet_ZA @CastleLagerSA @SABC_Sport pic.twitter.com/iS6CnvbET2

-- Bafana Bafana (@BafanaBafana) November 10, 2023