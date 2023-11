Afrique du Nord: Manifestations dans les villes arabes et internationales dénonçant l'agression sioniste contre le peuple Palestinien

Palestine — Les capitales arabes et internationales ont été témoins aujourd'hui, vendredi, de manifestations auxquelles ont participé des dizaines de milliers de personnes, dénonçant les massacres commis par l'État d'occupation sioniste contre le peuple palestinien.

Au Liban: des milliers de Libanais et de Palestiniens ont tenu des prières au stade municipal de Sidon, pour les âmes des martyrs de l'agression sioniste contre notre peuple.

Des milliers de personnes ont participé à une manifestation à l'intérieur du stade, au cours de laquelle ils ont brandi des drapeaux palestiniens et libanais ainsi que des banderoles dénonçant l'agression généralisée et les massacres contre notre peuple.

En Jordanie: les villes du Royaume, en particulier la capitale Amman, Karak, Irbid et Ma'an, ont été témoins de manifestations auxquelles des milliers de personnes ont participé en soutien à notre peuple, exigeant la fin des massacres de l'occupation.

Une manifestation a été lancée devant la mosquée Husseini au centre de la capitale après la prière du vendredi, et dans plusieurs villes pour exprimer le soutien à la Palestine et rejeter l'agression sioniste et les massacres quotidiens commis contre les civils.

En Irak: des milliers de personnes dans la capitale irakienne, Bagdad, ont également condamné l'agression lancée par les forces d'occupation contre notre peuple dans la bande de Gaza et en Cisjordanie.

Les manifestants ont appelé la communauté internationale à intervenir pour mettre un terme aux crimes sionistes , ainsi qu'au boycott des produits américains et des produits des pays qui soutiennent l'occupation sionistes .

Au Qatar : des centaines de citoyens ont participé après la prière du vendredi à une veillée dans la cour de la mosquée « Mohammed bin Abdul Wahhab » de la capitale Doha, brandissant les drapeaux qatari et palestinien, exprimant leur colère face à l'agression en cours contre la bande de Gaza.

A Oman :la capitale omanaise, Mascate, et les villes de Nizwa et Samail ont été témoins de marches et de stands de solidarité avec le peuple palestinien, où les participants ont parcouru les rues en brandissant les drapeaux omanais et palestinien, scandant des slogans de soutien à la Palestine et dénonçant l'agression contre notre peuple.

Au Bahreïn : La capitale bahreïnienne, Manama, a également été le théâtre d'une marche dénonçant l'agression contre notre peuple.

Les capitales, Tokyo et Séoul, ont été témoins de marches auxquelles ont participé des dizaines de militants, qui se sont tachés les mains de rouge pour exprimer la perpétration de crimes, brandissant des banderoles rejetant les violations et les crimes de l'occupation sioniste dans la bande de Gaza et exigeant un cessez-le-feu.

En Indonésie, des supporters ont brandi le drapeau palestinien alors qu'ils se dirigeaient vers le stade de l'équipe nationale de leur pays accueillant la Coupe du monde U-17, scandant des slogans en faveur de la Palestine. Ils ont également hissé le drapeau palestinien et scandé le nom de la Palestine pendant le match.

Au Koweït : Vendredi soir, des centaines de personnes ont manifesté devant l'Assemblée nationale dans la capitale, le Koweït, en solidarité avec la Palestine, renouvelant leur rejet des crimes continus de l'occupation et exigeant la fin de l'agression globale contre le peuple Palestinien.