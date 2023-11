Cote d'Ivoire: Ligue des champions féminine - Trop de déchets dans le jeu des Ivoiriennes

En s'inclinant face à Jkt Queens de la Tanzanie, mercredi dernier (2-1), Atletico football club d'Abidjan venait de laisser filer une occasion de passer le cap de la phase de poules. La représentante du football féminin ivoirien à cette 3e édition de la Ligue des champions féminine Caf a d'abord mené au score. Elle s'est ensuite faite rattraper, puis a courbé l'échine.

« Pour gagner, il faut des éléments », tels sont les propos du coach Dao Lassina en réponse à cette contre-performance des championnes de Côte d'Ivoire. Cette déclaration du technicien chevronné qui compte, à son actif, deux titres ouest-africains (Ufoa-B) avec les cadets et les juniors masculins de la sélection nationale, en dit long sur la prestation des protégées d'Abdul Fatai. Il y avait trop de déchets dans leur jeu. Joyce Sunday et ses coéquipières n'ont pas assuré. Les attaquantes ont multiplié les occasions de but, mais leur manque de réalisme devant les buts a écoeuré le public de Korhogo qui avait effectué le déplacement au stade et certainement les téléspectateurs qui ont suivi cette opposition diffusée sur les chaînes de la télévision nationale.

Leurs passes approximatives faites de ballons trop en profondeur ou encore les pertes rapides de balle ont permis à leurs adversaires de mieux s'organiser et de réagir avec plus de détermination. Et comme si cela ne suffisait pas, la défense était tellement défaillante que la gardienne Cynthia Djohoré était à chaque fois obligée de sortir des buts, afin de sauver la situation. Chose qui a été préjudiciable pour les Ivoiriennes qui ont encaissé, du coup, deux buts. Face à la redoutable formation de Mamelodi Sundowns, samedi, Atletico Fc d'Abidjan doit faire un revirement à 360 degrés et prier parce qu'elles n'ont plus leur destin en main.

Rappelons que les Sud-Africaines, victorieuses des Marocaines, sont toujours en tête du classement avec 6 points. Elles sont suivies des Tanzaniennes (2e, 3 points). Les Ivoiriennes et les Marocaines occupent respectivement la 3e et la 4e places de la poule A