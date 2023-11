Algérie: Saisie de plus de 5 tonnes de cannabis et plus de 8 millions de comprimés psychotropes de janvier à septembre 2023

ALGER — Les différents services de lutte contre les stupéfiants relevant de la Sûreté nationale ont saisi plus de cinq (5) tonnes de cannabis, plus de 151 kg de cocaïne, plus de 2 kg d'héroïne et plus de huit (8) millions de comprimés psychotropes au cours des 9 premiers mois de 2023 à l'échelle nationale.

Le chef du Service central de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants (SCLTIS), le Contrôleur de police, Madjid Aknouche a indiqué à l'APS que durant les neuf premiers mois de l'année en cours, plus de 88.000 affaires impliquant plus de 100.000 individus ont été traitées au niveau national, à l'issue desquelles plus de cinq (5) tonnes de résine de cannabis, plus de 151kg de cocaïne, plus de 2kg d'héroïne et 8.474.000 comprimés psychotropes ont été saisis.

Ce bilan a été réalisé grâce à la coordination entre les différents services de la Sûreté nationale, a-t-il poursuivi, soulignant que son service a saisi plus d'un quintal de cannabis, 79kg et 140g de cocaïne et plus de 2.204.960 comprimés psychotropes, sachant que des quantités considérables de cannabis introduites sur le sol national via les frontières ouest, ont été saisies par les éléments de l'Armée nationale populaire (ANP).

Il a en outre ajouté que cette opération a permis la saisie d'environ 4kg et 900g d'héroïne, soit 490.000 doses de "Tchouchna", soulignant, dans ce contexte, que l'Algérie ne figure pas parmi les pays les plus exposés aux dangers de la drogue.