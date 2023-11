Algérie: Salon national du couscous et des pâtes traditionnelles - Meriama Sabeg remporte le 1er prix

MILA — Mme Meriama Sabeg, une artisane de Khenchela spécialisée dans les arts culinaires traditionnels, a remporté le prix du "meilleur plat" du salon national du couscous et des pâtes traditionnelles, clôturé jeudi à Mila.

La représentante de la wilaya de Khenchela a "coiffé sur le fil" ses 26 concurrentes et concurrents en présentant trois plats traditionnels : la Chakhchoukha, la Berboucha (couscous) et le Ziraoui (un plat traditionnel arrosé de miel servi dans les grandes occasions, bien connu à Khenchela et dans les régions de l'Est du pays).

Les 2ème et 3ème prix ont été décernés à la wilaya de Mila, représentée par Mmes Warda Merzougui et Nour El-Houda Boutafous qui, selon des membres du jury, n'ont pas démérité.

"Tous les participants se sont surpassés en proposant des plats traditionnels qui mettent en valeur les traditions culinaires des régions qu'ils représentent", a indiqué la cheffe Ghania Hemmami, membre du jury, qui a ajouté que les meilleurs d'entre eux ont été sélectionnés sur la base de plusieurs critères, dont les plus importants sont le goût, la décoration et la présentation des plats.

Il est à noter que le Salon national du couscous et des pâtes traditionnelles de Mila, ouvert le 7 novembre dernier, a vu la participation de 37 artisanes et artisans, spécialisés, pour la plupart, dans la cuisine traditionnelle et la fabrication de pâtes, venus de 10 wilayas du pays parmi lesquelles Blida, Bouira, Sétif, Oum El Bouaghi, Khenchela et Sidi Bel-Abbès.

Les participants ont présenté, trois jours durant, leurs productions de plats traditionnels, de pâtes, de friandises, ainsi que des ustensiles de cuisine et divers objets d'art confectionnés artisanalement.