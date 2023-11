Algérie: Le président de la République félicite Mme Ounissi suite à sa distinction par la Fondation Souad Al Sabah

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a adressé, vendredi, un message de félicitations à Mme Zhour Ounissi, suite à sa distinction par la Fondation koweïtienne Souad Al Sabah, qui lui a décerné le Prix "Yawm El Wafaa" (Journée de la fidélité), a indiqué un communiqué de la présidence de la République.

"Il me plait, à l'occasion de votre distinction par la Fondation koweïtienne Souad Al Sabah en vous décernant le Prix 'Yawm El Wafaa' (Journée de la fidélité) et en vous consacrant ainsi symbole de la culture arabe pour l'année 2023, de vous adresser mes sincères félicitations et ma haute considération pour cette distinction méritée en reconnaissance de vos contributions louables dans les domaines de l'écriture et de l'innovation, mais aussi de votre rôle pionnier dans les domaines scientifique, intellectuel, professionnel et social tout au long de votre riche parcours", lit-on dans le message du président de la République.

"Je souhaite que les générations montantes puissent s'inspirer de votre parcours exceptionnel et de votre réussite, étant une source de générosité, de loyauté et de dévouement dans le travail, l'éducation et l'orientation, en faisant montre d'une attitude exemplaire et d'une haute moralité", a encore écrit le Président de la République dans son message, tout en lui exprimant ses profonds sentiments de considération et de respect.