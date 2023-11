Algérie: La famille du cheikh de la Zaouïa Sidi Ahmed Ben Bahous reçoit les condoléances du président de la République

GHARDAIA — Chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le Conseiller à la présidence chargé de l'éducation, l'enseignement supérieur, la formation professionnelle, la culture, les Affaires religieuses et les zaouïas, Mohamed Seghir Saâdaoui, à présenté jeudi soir les condoléances à la famille du Cheikh Si El Hadj Abdelkader Al Sid Cheikh, cheikh de la Zaouïa Sidi Ahmed Ben Bahous de Metlili (Ghardaïa), a-t-on appris vendredi auprès de la famille du défunt.

Accompagné du wali de Ghardaïa Abdellah Abi Nouar, le conseiller du président de la République s'est rendu à la Zaouïa de Sidi Ahmed Ben Bahous sise à Metlili (45 Km au sud du chef-lieu de la wilaya) où il a présenté les condoléances à la famille du défunt Cheikh Si El Hadj Abdelkader Al Sid Cheikh ainsi qu'aux membres et adeptes de la zaouïa.

Si El Hadj Abdelkader Al Sid Cheikh de la Zaouïa Sidi Ahmed Ben Bahous de Metlili Châamba est décédé jeudi à l'âge de 78 ans, dans la zaouïa mitoyenne de son domicile à Metlili.

Il a été Inhumé le même jour après la prière d'Al Asr dans la zaouïa à Metlili.

Le président de la République avait suite au décès du cheikh de la Zaouïa Sidi Ahmed Ben Bahous de Metlili envoyé également un message de condoléances, rendu public, adressé à la famille du défunt.

Le président de la République a notamment écrit qu'"en cette douloureuse épreuve, alors que nous perdons un instructeur, un spécialiste du fiqh et un orateur hors pair qui a voué sa vie à la préservation de la place et du rôle religieux et national de la zaouïa dans notre pays, je tiens à vous présenter, ainsi qu'aux gens de Metlili Châamba et aux étudiants et adeptes de la zaouïa, nos sincères condoléances, vous assurant de notre profonde sympathie, et priant Allah Tout-Puissant d'accorder au défunt Sa sainte miséricorde, de l'accueillir en Son vaste paradis et de vous prêter patience et réconfort.